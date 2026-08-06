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El provocador posteo de Wanda Nara tras su regreso al país que establece una nueva etapa para sus hijas

Luego del escándalo por los pasaportes de Francesca e Isabella, Wanda Nara sorprendió con una historia de Instagram que marca un nuevo capítulo familiar y reavivó su enfrentamiento con Mauro Icardi. Mirá.

6 ago 2026, 09:25
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Luego de atravesar semanas cargadas de tensión, con disputas legales, traslados y distintos contratiempos que alteraron la tranquilidad familiar, Wanda Nara regresó este miércoles a la Argentina. La empresaria llegó al país y, apenas descendió del avión, dialogó con los medios sobre la situación que atravesó en los últimos días. Pero más tarde, durante la noche, realizó una publicación en sus redes sociales que no pasó desapercibido.

La imagen que compartió en sus historias de Instagram mostró una escena cotidiana: útiles escolares, cuadernos, carpetas, lápices y marcadores distribuidos sobre el suelo, acompañados por una frase breve pero cargada de significado. “Mañana. Vuelta al cole”, escribió la mayor de las Nara, junto a un emoji de libros apilados.

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El mensaje estuvo relacionado con el regreso a las aulas de Isabella y Francesca, las hijas que tiene con Mauro Icardi, además de sus otros hijos por supuesto, quienes también retomarán sus actividades escolares habituales. Pero lo cierto es que para muchos, la publicación representó una clara mojada de oreja a Icardi.

En las redes sociales, varios usuarios interpretaron el posteo como un nuevo gesto dirigido hacia Icardi, especialmente luego del conflicto generado por la documentación de las menores. El futbolista se había negado a firmar los pasaportes de urgencia que fueron necesarios después del robo sufrido en la vivienda italiana de la mediática durante las vacaciones de invierno.

La situación comenzó a destrabarse cuando la Justicia italiana habilitó a Wanda Nara a realizar las gestiones necesarias para obtener los nuevos pasaportes de sus hijas sin contar con la autorización del padre. La resolución permitió avanzar con un trámite que se había convertido en un impedimento para concretar el regreso al país.

El robo ocurrido en la propiedad ubicada en las afueras de Milán había dejado como consecuencia la pérdida de varios objetos personales, entre ellos la documentación de las niñas, lo que obligó a iniciar un proceso legal para poder resolver la situación.

Con ese conflicto solucionado, Wanda Nara finalmente pudo volver a la Argentina acompañada por sus hijas. Ahora, con el regreso a clases, la familia busca recuperar parte de la rutina y dejar atrás las complicaciones que marcaron las últimas semanas. Así las cosas, en otra Instagram Storie la mediática mostró la felicidad de Isabella y Francesca ya nuevamente en casa divirtiéndose junto a su primo Viggo -hijo de Zaira Nara-, retomando así sus habituales actividades desde que viven en Buenos Aires junto a su madre desde mediados de 2024.

Cuál es el secreto detrás del cuadro de Mauro Icardi y la China Suárez que Wanda Nara expuso sin filtro alguno

Tras su retorno a la Argentina, Wanda Nara volvió a protagonizar una fuerte polémica al referirse nuevamente a su enfrentamiento con Mauro Icardi. La empresaria y conductora dialogó con la prensa apenas llegó al país y habló sobre el conflicto que mantiene con el futbolista, haciendo especial énfasis en cómo, según su mirada, determinadas situaciones terminan afectando a sus hijas.

Durante una entrevista en Desayuno Americano (América TV), la mediática conversó con Pamela David y aseguró que, en su intento por dañarla, Mauro Icardi no advierte quiénes son las personas que más sufren las consecuencias. Además, señaló que el delantero debería hacer una revisión personal y afirmó que tiene varios temas pendientes para abordar en terapia.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando fue consultada por una imagen que el jugador publicó en sus redes sociales. En la fotografía, Icardi mostró un cuadro de gran tamaño que tiene en su hogar, donde aparece junto a China Suárez, una postal que rápidamente generó comentarios entre sus seguidores.

Al hablar sobre esa obra, Wanda Nara reveló una versión diferente sobre su origen y lanzó una dura acusación: “Ese cuadro que mostró es un rompecabezas que le hizo hacer a mis hijas. Después de seis meses de no ver al padre, llegaron y tuvieron que armar el rompecabezas de la amante. No era una foto del padre con ellas”, expresó.

Así las cosas, sus declaraciones provocaron una amplia repercusión en redes sociales y medios de comunicación. Mientras algunos usuarios cuestionaron sus dichos, otros remarcaron su preocupación por la exposición de sus hijas en medio de la disputa entre los adultos.

     

 

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