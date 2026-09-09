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Murió Chiche Gelblung: su eterna pelea con Mirtha Legrand por una foto y un final feliz con la diva

El periodista Chiche Gelblung falleció este miércoles y durante años mantuvo un fuerte enfrentamiento en el espectáculo con Mirtha Legrand. Qué pasó.

9 sept 2026, 08:45
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Murió Chiche Gelblung: su eterna pelea con Mirtha Legrand por una foto y un final feliz con la diva

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Murió Chiche Gelblung: su eterna pelea con Mirtha Legrand por una foto y un final feliz con la diva

Chiche Gelblung murió este miércoles a los 82 años después de pasar por varias internaciones durante los últimos meses. El reconocido periodista se encontraba hospitalizado en el sanatario Los Arcos tras ser trasladado desde el Mater Dei, donde se encuentra intenada hace unos días Mirtha Legrand, con quien mantuvo un enfrentamiento en el mundo del espectáculo durante varios años.

La rivalidad entre los conductores viende de hace muchos años y todo se remonta a una foto veraniega publicada en Revista Gente en 1981 donde Chiche era el director.

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En la misma se veía a Mirtha Legrand tomando sol junto a su marido Daniel Tinayre en una playa de Mar del Plata. Esa publicación causó la indignación de la conductora con el periodista y marcó la fuerte distancia entre los dos.

Luego otro hecho que acrentaron las diferencias entre los dos fue cuando desde su ciclo Memoria por Canal 9 en los años ’90 emitió un video donde se veía a la conductora enojada y pronunció su icónica frase “¡carajo, mierda!” durante una grabación de Almorzando con Mirtha Legrand, lo que aumentó aún más la tensión entre los dos y se lanzaban comentarios picantes desde sus programas.

Con el correr de los años se dio el reencuentro público entre Chiche Gelblung y Mirtha Legrand. Primero en una entrega de los Premios Martín Fierro en junio de 2005, que contó con la conducción de la diva y Dady Brieva.

Al subir al escenario, Chiquita le dijo picante recordando su enfrentamiento: “Las vueltas de la vida: al que siempre habló mal de mí le tengo que entregar un premio” . Y el periodista respondió conciliador y sin entrar en polémicas frente a todos: “Nunca tuve nada contra usted, señora”.

Un año despúes, en 2006, el periodista fue el único invitado a la mesa de Mirtha justo 25 después de aquellas fotos que motivaron el enojo de la conductora. Ese fue el primer reencuentro televisivo de los dos y luego siguieron varias presencias más de Chiche en su clásica mesa luego de años de distancia.

Qué dijo Mirtha Legrand sobre su pelea con Chiche Gelblung

En diciembre de 2025, Mirtha Legrand habló a fondo sobre su pelea con Chiche Gelblung en su mesa cuando Beto Casella reconoció el espacio televisivo que le dio el periodista en sus comienzos.

"Yo estoy enojada con él hace años porque sacó unas fotos mías con Daniel horribles en la playa de Mar del Plata, él era director en ese momento", comenzó la diva.

Y recordó: "Estaba acostada con las piernas levantadas y Daniel estaba al lado leyendo el diario. Nos habíamos ido a una playa lejos justamente para estar tranquilos y a mí me encantaba tomar sol, hace años ya esto. Y de golpe veo a través de una loma que apuntaba un fotógrafo. Hace años de esto y el rencor y todo se me pasó".

"Después lo vi una o dos veces, lo saludé porque soy educada pero me dolió muchísimo. Nunca me pidió disculpas", continuó firme la conductora.

Y cerró: "Él era muy amigo de Marcela (Tinayre), nunca lo hablé con ella pero me parece que él estaba enamorado de ella".

     

 

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