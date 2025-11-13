ANSES confirmó tres buenas noticias para jubilados y crece la expectativa
En el último mes del año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sorprendió con tres anuncios para jubilados y pensionados.
Diciembre llega con tres anuncios clave para los jubilados y pensionados del sistema previsional argentino. El Gobierno nacional, a través de la ANSES, confirmó el aumento de haberes del 2,3%, el pago del aguinaldo y la extensión del bono de refuerzo, medidas que buscan llevar alivio económico en un contexto de fuerte presión inflacionaria y cierre de año.
El incremento fue oficializado mediante el Decreto 274/2024, que establece actualizaciones mensuales para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, tomando como referencia la inflación. La suba de diciembre será del 2,3%, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre difundido por el INDEC.
Con esta actualización, el haber mínimo jubilatorio pasará de $333.150 a $340.812, sin contar bonos.
En tanto, si se mantiene el refuerzo mensual de $70.000, los beneficiarios con el haber más bajo cobrarán $410.812 en total.
Por su parte, quienes perciben el haber máximo pasarán de $2.154.737,06 a $2.204.295, mientras que el aumento también impactará en otras prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE).
Aguinaldo confirmado: cuánto cobrarán en diciembre
La segunda buena noticia llega con el pago del aguinaldo de diciembre, una inyección adicional de dinero muy esperada por los jubilados. El Sueldo Anual Complementario (SAC) se calcula como el 50% del haber más alto percibido en el segundo semestre.
Los jubilados que cobran la mínima recibirán un aguinaldo de $170.091, por lo que en total tendrán un ingreso de más de $580.000 al sumar aumento, bono y medio aguinaldo.
En tanto, quienes perciben la jubilación máxima obtendrán un SAC de $1.102.147, además del haber mensual actualizado.
De esta manera, diciembre será un mes con doble ingreso para los adultos mayores, lo que permitirá reforzar el poder de compra y afrontar los gastos de las fiestas y fin de año.
Fechas de cobro confirmadas por ANSES
La tercera buena noticia tiene que ver con el calendario de pagos confirmado. Según informó la ANSES, los haberes se acreditarán a partir del 9 de diciembre de 2025, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).