ANSES confirmó tres buenas noticias para jubilados y crece la expectativa

Por su parte, quienes perciben el haber máximo pasarán de $2.154.737,06 a $2.204.295, mientras que el aumento también impactará en otras prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE).

Aguinaldo confirmado: cuánto cobrarán en diciembre

La segunda buena noticia llega con el pago del aguinaldo de diciembre, una inyección adicional de dinero muy esperada por los jubilados. El Sueldo Anual Complementario (SAC) se calcula como el 50% del haber más alto percibido en el segundo semestre.

Los jubilados que cobran la mínima recibirán un aguinaldo de $170.091 , por lo que en total tendrán un ingreso de más de $580.000 al sumar aumento, bono y medio aguinaldo.

En tanto, quienes perciben la jubilación máxima obtendrán un SAC de $1.102.147, además del haber mensual actualizado.

De esta manera, diciembre será un mes con doble ingreso para los adultos mayores, lo que permitirá reforzar el poder de compra y afrontar los gastos de las fiestas y fin de año.

creditos anses jubilados .jpg Calendario ANSES: cuánto y cuándo se cobra con el aumento en octubre

Fechas de cobro confirmadas por ANSES

La tercera buena noticia tiene que ver con el calendario de pagos confirmado. Según informó la ANSES, los haberes se acreditarán a partir del 9 de diciembre de 2025, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: 9/12

DNI 2 y 3: 10/12

DNI 4 y 5: 11/12

DNI 6 y 7: 12/12

DNI 8 y 9: 12/12

Jubilados con haberes mínimos (SIPA)

DNI 0: 9/12

DNI 1: 10/12

DNI 2 y 3: 11/12

DNI 4 y 5: 12/12

DNI 6 y 7: 15/12

DNI 8 y 9: 16/12

Jubilados con haberes superiores al mínimo