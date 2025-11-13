Voraz incendio en microcentro: evacuaron a más de 200 personas de un edificio en donde funciona una aseguradora

El fuego fue controlado alrededor de las 10 de la mañana. Los bomberos trabajaron con una línea de 45 milímetros para extinguir los focos activos en la terraza y realizaron tareas de enfriamiento para evitar una posible reactivación. Una vez que se confirmó que el incendio estaba contenido, se dejó sin efecto el pedido de refuerzos a otras unidades.

Desde el SAME confirmaron que, pese a la magnitud del operativo, no hubo personas heridas ni afectadas por inhalación de humo. Una ambulancia permaneció de todos modos en el lugar durante la intervención, como parte del protocolo preventivo.

“El fuego se desarrolló en el sistema de refrigeración del edificio, sin propagarse a otros pisos. No hubo daños estructurales ni personas afectadas”, precisaron fuentes de Bomberos de la Ciudad.

La principal hipótesis del incendio en la torre de Zurich

La densa columna de humo que se elevó desde el techo del edificio llamó la atención de vecinos y transeúntes de la zona. Algunos de ellos registraron videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, mostrando el avance del operativo y la presencia de los equipos de emergencia.

Minutos más tarde, personal de Defensa Civil realizó una inspección en las instalaciones para verificar las condiciones de seguridad y descartar riesgos eléctricos o de derrumbe. El edificio permanecerá con acceso restringido hasta que se complete la evaluación técnica.

El tránsito en los alrededores de Cerrito y Marcelo T. de Alvear permaneció reducido durante más de una hora, debido al despliegue de autobombas, patrulleros y ambulancias. Agentes de Tránsito de la Ciudad realizaron desvíos preventivos para evitar congestionamientos.

Hacia el mediodía, el operativo fue dado por finalizado. Los bomberos continuaron con tareas de verificación y ventilación del área afectada, mientras que el personal de mantenimiento del edificio trabajaba en la limpieza y en la revisión de los sistemas eléctricos.

Por disposición judicial, se iniciaron las pericias para determinar el origen del incendio. Si bien las primeras hipótesis apuntan a un posible desperfecto eléctrico en la torre de enfriamiento, los investigadores esperan el resultado de los informes técnicos para establecer las causas exactas del siniestro.