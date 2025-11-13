En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Incendio
Fuego
Fuego imparable

Voraz incendio en microcentro: evacuaron a más de 200 personas de un edificio en donde funciona una aseguradora

El fuego se desató en la terraza del edificio ubicado en el barrio porteño de Retiro y generó una gran columna de humo visible desde distintos puntos de la Ciudad.

Voraz incendio en microcentro: evacuaron a más de 200 personas de un edificio en donde funciona una aseguradora

Voraz incendio en microcentro: evacuaron a más de 200 personas de un edificio en donde funciona una aseguradora

Un importante operativo de emergencia se desplegó este jueves por la mañana en el barrio porteño de Retiro, luego de que se desatara un incendio en el piso superior del edificio Zurich, una de las torres más reconocidas del centro porteño. El fuego se inició en la terraza, sobre el piso 12, y provocó una gran columna de humo negro visible desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Leé también Video: un voraz incendio en Parque Patricios destruyó un galpón lindero a una escuela que fue evacuada
Un voraz incendio destruye un galpón lindero a una escuela en Parque Patricios.

Según informaron fuentes de la Policía de la Ciudad, el incendio se produjo en la torre de enfriamiento ubicada en la parte superior del edificio, en la intersección de las calles Cerrito y Marcelo T. de Alvear. La estructura cuenta además con cuatro subsuelos y una planta baja.

Embed

Los primeros reportes señalaron que la alarma se activó poco después de las 9 de la mañana, lo que dio inicio a un rápido operativo conjunto de Bomberos de la Ciudad, personal policial y unidades del SAME. Trece dotaciones de bomberos llegaron al lugar y trabajaron de manera coordinada para controlar la propagación de las llamas.

Mientras tanto, unas 200 personas que se encontraban en el edificio fueron evacuadas de manera preventiva. “Todo el edificio se autoevacuó en orden, sin incidentes y siguiendo los protocolos de emergencia establecidos”, informaron fuentes del operativo.

El fuego fue controlado alrededor de las 10 de la mañana. Los bomberos trabajaron con una línea de 45 milímetros para extinguir los focos activos en la terraza y realizaron tareas de enfriamiento para evitar una posible reactivación. Una vez que se confirmó que el incendio estaba contenido, se dejó sin efecto el pedido de refuerzos a otras unidades.

Desde el SAME confirmaron que, pese a la magnitud del operativo, no hubo personas heridas ni afectadas por inhalación de humo. Una ambulancia permaneció de todos modos en el lugar durante la intervención, como parte del protocolo preventivo.

“El fuego se desarrolló en el sistema de refrigeración del edificio, sin propagarse a otros pisos. No hubo daños estructurales ni personas afectadas”, precisaron fuentes de Bomberos de la Ciudad.

La principal hipótesis del incendio en la torre de Zurich

La densa columna de humo que se elevó desde el techo del edificio llamó la atención de vecinos y transeúntes de la zona. Algunos de ellos registraron videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, mostrando el avance del operativo y la presencia de los equipos de emergencia.

Minutos más tarde, personal de Defensa Civil realizó una inspección en las instalaciones para verificar las condiciones de seguridad y descartar riesgos eléctricos o de derrumbe. El edificio permanecerá con acceso restringido hasta que se complete la evaluación técnica.

El tránsito en los alrededores de Cerrito y Marcelo T. de Alvear permaneció reducido durante más de una hora, debido al despliegue de autobombas, patrulleros y ambulancias. Agentes de Tránsito de la Ciudad realizaron desvíos preventivos para evitar congestionamientos.

Hacia el mediodía, el operativo fue dado por finalizado. Los bomberos continuaron con tareas de verificación y ventilación del área afectada, mientras que el personal de mantenimiento del edificio trabajaba en la limpieza y en la revisión de los sistemas eléctricos.

Por disposición judicial, se iniciaron las pericias para determinar el origen del incendio. Si bien las primeras hipótesis apuntan a un posible desperfecto eléctrico en la torre de enfriamiento, los investigadores esperan el resultado de los informes técnicos para establecer las causas exactas del siniestro.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Incendio Fuego
Notas relacionadas
Incendio y muerte en pleno barrio de Palermo: quién es la víctima fatal del trágico hecho
Una fuga de gas provocó un impactante incendio en Caballito con llamas de hasta 12 metros
Murió Dylan, el perro de Alberto Fernández: la emotiva despedida del expresidente en redes

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar