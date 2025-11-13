Flor Peña cruzó a Marcela Feudale y la desmintió con respecto a Mariano Iúdica: "Nada más alejado de la verdad..."

La palabra de Flor Peña sobre la versión que dio Marcela Feudale

Lo cierto es que en diálogo con PrimiciasYa, Flor Peña se refirió por primera vez a este tema e hizo una tajante aclaración al desmentir a Marcela Feudale: "Nada más alejado de la verdad. Nunca la Justicia lo barajó como hipótesis, ni yo tampoco. De hecho con Mariano tenemos hoy muy buena realacion. Eso no es verdad".

"Hoy me levanté con un montón de mensajes y tuve una mañana tremenda, por eso tarde en contestar. Yo la banco a Feudale, pero no sé pobre de dónde lo sacó. Quiero aclarar esto que es mentira y tengo muy buena relación con Mariano. Yo estoy acostumbrada a que me adjudiquen cosas que no son, por eso quiero destrabar este tema. Si eso fue un rumor en su momento, no me puedo hacer cargo. Pero no es así", cerró Flor Peña su aclaración.