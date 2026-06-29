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La impactante señal que recibió Ana Acosta tras la muerte de Ernestina Pais: "Créanme"

La actriz Ana Acosta habló en Intrusos sobre la señal que recibió de su amiga Ernestina Pais tras su trágica muerte en un accidente automovilístico.

29 jun 2026, 14:30
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La impactante señal que recibió Ana Acosta tras la muerte de Ernestina Pais: Créanme

La impactante señal que recibió Ana Acosta tras la muerte de Ernestina Pais: "Créanme"

La impactante señal que recibió Ana Acosta tras la muerte de Ernestina Pais: Créanme

La impactante señal que recibió Ana Acosta tras la muerte de Ernestina Pais: "Créanme"

Ernestina Pais murió el viernes a los 54 años en un trágico accidente con su auto al ser arrollada por un tren en San Isidro. Su amiga Ana Acosta habló en el programa Intrusos (América Tv) y contó la señal que recibió de la actriz tras su partida.

"Terrible porque son de esas noticias que nunca caes y decís ¿cuándo va a terminar esta pesadilla que estoy viviendo? Ernestina tenía la mejor sonrisa de todo el ambiente artístico", comenzó su emotivo recuerdo.

"Destaco que ella fue la mujer con más buena onda que me crucé, no conocí alguien que le pusiera tanta alegría y entrega a su trabajo. Era buena mina y buena amiga", agregó con mucha emoción la actriz acerca de su colega.

Luego, Ana Acosta comentó la señal que recibió de Ernestina Pais tras su última despedida del domingo: su computadora se encendió luego de varios días apagada cuando justo terminó de hablar sobre ella con en el grupo de sus compañeras de colegio vía WhatsApp.

Cómo fue la señal que recibió Ana Acosta de Ernestina Pais tras su trágica muerte

"Les voy a contar algo que me pasó hoy: tengo un chat con mis compañeras de colegio donde me mandaban mensajes y yo no contestaba. Ayer cuando estaba en Chacarita les mandé un mensaje que mañana hablábamos", comenzó su relato Ana Acosta sobre la señal que sintió de Ernestina Pais tras su muerte.

"Cuando hoy termino de contarles todo por audio, recibo los de ellas y en eso escucho que la computadora de mi casa que estaba desde el miércoles apagada se prendió", continuó.

Ana Acosta tomó esa señal como algo enviado directamente por su amiga: "Con lo cual dije gracias Ernestina, quisiste demostrarme que estás bien y fue por este medio. Sabemos que se comunican hoy en día con una conexión para el que quiera crer que lo crea".

"Realmente lo juro por mis hijas que fue terminar de hablar de ella en el chat de mis compañaras de colegio, escuché el clin de computadora, me fui para ese lado y la vi prendida y estaba apagada desde el miércoles", insistió sobre lo sucedido que la impactó.

"Para los que crean que estoy loca por lo que acabo de contar créanme que suelen manifestarse, con mi mamá me pasó y ahora", concluyó con profunda emoción.

     

 

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