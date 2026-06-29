La impactante señal que recibió Ana Acosta tras la muerte de Ernestina Pais: "Créanme"

Cómo fue la señal que recibió Ana Acosta de Ernestina Pais tras su trágica muerte

"Les voy a contar algo que me pasó hoy: tengo un chat con mis compañeras de colegio donde me mandaban mensajes y yo no contestaba. Ayer cuando estaba en Chacarita les mandé un mensaje que mañana hablábamos", comenzó su relato Ana Acosta sobre la señal que sintió de Ernestina Pais tras su muerte.

"Cuando hoy termino de contarles todo por audio, recibo los de ellas y en eso escucho que la computadora de mi casa que estaba desde el miércoles apagada se prendió", continuó.

Ana Acosta tomó esa señal como algo enviado directamente por su amiga: "Con lo cual dije gracias Ernestina, quisiste demostrarme que estás bien y fue por este medio. Sabemos que se comunican hoy en día con una conexión para el que quiera crer que lo crea".

"Realmente lo juro por mis hijas que fue terminar de hablar de ella en el chat de mis compañaras de colegio, escuché el clin de computadora, me fui para ese lado y la vi prendida y estaba apagada desde el miércoles", insistió sobre lo sucedido que la impactó.

"Para los que crean que estoy loca por lo que acabo de contar créanme que suelen manifestarse, con mi mamá me pasó y ahora", concluyó con profunda emoción.