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El dato oculto de la Selección Argentina que ilusiona de cara al mata-mata del Mundial 2026

La Selección Argentina cerró el Grupo J con puntaje perfecto y un rendimiento colectivo altísimo. Más allá de los goles a favor, un registro numérico muy particular alimenta las expectativas para los duelos de eliminación directa.

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Foto: Reuters

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El andar de los vigentes campeones del mundo en la primera etapa de la cita máxima del fútbol dejó sensaciones sumamente positivas para el cuerpo técnico y los hinchas. La Selección Argentina cerró la primera fase del Mundial 2026 con puntaje perfecto y clasificada primera una fecha antes en el Grupo J. El conjunto que dirige Lionel Scaloni convirtió ocho tantos en esta instancia y recibió tan solo uno, en el tercer encuentro ante Jordania donde jugó con un once suplente que le impidió lograr el récord de valla invicta. Sin embargo, el dato más relevante de la fase de grupos pasa por las pocas ocasiones claras que le generaron: apenas tres remates al arco en contra en lo que va del Mundial 2026.

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Según un racconto de las acciones en las que el arquero Emiliano Martínez tuvo que intervenir a lo largo de estas tres presentaciones de la Albiceleste y fue tan solo una vez por partido. Esta contundencia estadística demuestra que, aunque hubo tramos de algunos encuentros en los que Argentina no tuvo la posesión de la pelota, el bloque defensivo se mantuvo sumamente firme, transformándose en la principal arma del conjunto de Scaloni de cara a lo que viene.

Cuáles fueron los únicos remates al arco que recibió Argentina en el Mundial 2026

A lo largo de los 270 minutos de juego de la primera fase, el arquero marplatense prácticamente no padeció jugadas de peligro real, interviniendo de manera puntual en tres jugadas específicas:

  • Ante Argelia: El equipo africano fue el que más complicó al campeón del mundo en el debut, e incluso llegó a marcarle un tanto que luego fue anulado por posición adelantada. En ese partido, donde Argentina se terminó imponiendo por 3-0 con un triplete de Lionel Messi, hubo apenas un remate forzado de Mohamed Amoura desde la punta derecha, con poco ángulo, que Dibu Martínez tapó en el primer palo.

  • Ante Austria: El segundo desafío fue ante un exigente conjunto europeo que venía de hacerle tres goles a Jordania y otros tres a Argelia. Sin embargo, ante la Albiceleste casi no tuvo disparos. El remate más claro que exigió a Dibu fue un tiro libre desde la banda izquierda que ejecutó Marcel Sabitzer y el arquero despejó sin generar ningún susto.

  • Ante Jordania: En la última fecha llegó la única acción que terminó en el fondo de la red. Después de una buena combinación colectiva, abrieron a la banda derecha para Ehsan Haddad, quien mandó de primera un centro rasante que encontró a Musa Al-Taamari. El atacante empujó la pelota y, aunque el arquero argentino llegó a tocarla, no pudo evitar el descuento jordano en el partido que terminó 3-1.

Por qué esta marca defensiva es clave para los 16vos de final

Si se dejan de lado las tres ocasiones descriptas, la Selección Argentina no sufrió otros remates directos a su arco en lo que va de la competencia. Esto habla con claridad de lo superior que ha sido el seleccionado nacional y lo bien plantado que llega a los dieciseisavos de final.

Si bien una lectura más pesimista o estricta podría remarcar que en apenas tres llegadas concretas le hicieron un gol, es sumamente meritorio que un equipo que generó tanto en ataque prácticamente no sufriera en su última línea. Mantener el control de las transiciones defensivas y evitar que los rivales pisen con comodidad el área propia se perfila como un aspecto clave de cara a los duelos de eliminación directa, donde cualquier mínimo error puede significar la despedida del torneo.

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