Tren Mitre: cuándo y por qué dejará de funcionar el servicio que une Retiro-Tigre

También se modernizará el tercer riel, se ajustará el sistema de señalamiento y se completarán trabajos en zonas donde ya se instalaron 20 kilómetros de vías nuevas.

Estas tareas se inscriben en un programa más amplio que prevé la renovación total de 40 kilómetros de vía, la intervención de 24 pasos a nivel, la mejora de 65 puentes y alcantarillas, la instalación de 23 aparatos de vía y el recambio de 47 kilómetros de tercer riel, según informaron desde Trenes Argentinos.

Buena parte del avance logrado durante 2025 se concretó mediante cortes nocturnos y suspensiones de fin de semana, que ya habían afectado en varias ocasiones al ramal Tigre.

En paralelo, se realizará la etapa final de la modernización del sistema de señalamiento de Retiro, un equipamiento que supera los cien años. Para avanzar con esa migración tecnológica, la empresa detalló que es necesario “cortar por completo la energía en la zona, retirar los equipos actuales e instalar la infraestructura moderna que permitirá una operación más segura”. Esa condición impide la circulación de trenes eléctricos hacia la terminal, obligando a limitar los servicios Mitre y José León Suárez hasta Belgrano R. Luego se iniciará un periodo de pruebas dinámicas y de capacitación del personal encargado de operar el nuevo sistema.

Suspensión del servicio del Tren Mitre: qué alternativas existen para viajar

Estacion-Retiro-del-tren-Mitre-1-1024x580-1.jpg

En el maro de las obras que se iniciarán en enero, Trenes Argentinos ya difundió las alternativas de viaje para los usuarios del Mitre, con el objetivo de reducir el impacto de este corte, uno de los más extensos del año. El detalle completo puede consultarse en el siguiente enlace oficial: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/alternativas_de_viaje_lm_final.pdf.