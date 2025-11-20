El Gobierno autorizó a otra aerolínea internacional a operar en el país: cuál será su ruta

La medida fue incluida en la disposición 40 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, firmada por el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez. Allí se detallan los alcances de la aprobación y se recuerda que la empresa deberá cumplir con los requisitos técnicos y regulatorios correspondientes para iniciar sus operaciones. Según el texto oficial, la aerolínea está facultada a prestar servicios de pasajeros y carga con la misma flota, un esquema habitual en sus operaciones internacionales.

Desde la empresa confirmaron que la ruta comenzará a funcionar a partir del 23 de mayo de 2026.

En el anuncio publicado en su página web, Plus Ultra informó que ofrecerá tarifas promocionales de lanzamiento que comenzarán en

La clase económica con equipaje incluido costará 550 euros, equivalentes a unos 633 dólares al tipo de cambio internacional, para los pasajes ida y vuelta.

La clase ejecutiva tendrá valores iniciales desde 1.550 euros, alrededor de 1.786 dólares, también para vuelos ida y vuelta.

En una primera etapa, la compañía tendrá dos frecuencias semanales desde finales de mayo y, según proyecta el plan operativo, prevé incrementar ese número a partir de julio de 2026, cuando la oferta podría llegar a cuatro vuelos por semana dependiendo de la demanda y de la disponibilidad de su flota. Este tipo de expansiones escalonadas suele ser habitual en nuevas rutas transatlánticas, ya que permiten evaluar el comportamiento del mercado y ajustar la oferta sin comprometer recursos operativos.

El Gobierno viene impulsando una política de apertura que modificó las condiciones bajo las cuales operaban las empresas aéreas hasta finales de 2023.

Desregulaciones en el sector aerocomercial que aplicó la gestión de Javier Milei

El Gobierno impulsó una política de cielos abiertos para que empresas aéreas extranjeras puedan operan en territorio nacional y viceversa, con acuerdo de por medio. El DNU 70/2023 derogó la ley 19.030, aprobada en 1971, que regulaba las políticas de transporte aéreo.

También disponía que los vuelos de cabotaje debían ser cubiertos por aerolíneas nacionales. Así, le otorgaba a Aerolíneas Argentinas el 50% de esas operaciones e impedía que otras empresas operen en la misma ruta.

El decreto también introdujo cambios en el Código Aeronáutico: permite que aviones y tripulantes extranjeros operen en la Argentina. Además, el decreto dicta que las tarifas “son libremente dispuestas por las empresas y sin ninguna restricción”.

En septiembre de 2024, mediante la resolución 326, la ANAC le sacó el monopolio a Intercargo y otras empresas podrán operar servicios de rampa en aeropuertos. Desde entonces, se habilitaron a seis empresas a explotar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general.

El Ejecutivo, además, reformó el código aeronáutico que implicó una serie de cambios como la posibilidad de autorizar operar dentro del país aviones de matrícula extranjera con tripulación internacional o la derogación de la norma que obligaba a los organismos y empresas del Estado a volar por Aerolíneas Argentinas.