Trends
Netflix
comedia
ESTRENO

Furor en Netflix por su nueva comedia romántica navideña que está entre las películas más vistas

La película "El secreto de Santa" sorprende en Netflix con una comedia romántica que dispara curiosidad en plena temporada navideña.

por Redacción A24 |
Furor en Netflix por su nueva comedia romántica navideña que está entre las películas más vistas.

Furor en Netflix por su nueva comedia romántica navideña que está entre las películas más vistas. (Foto: Archivo)

El estreno de "El secreto de Santa" en Netflix desató un particular efecto: los suscriptores comenzaron a debatir en redes por qué esta comedia romántica navideña se volvió tendencia tan rápido. La plataforma lanzó su catálogo festivo de diciembre y, entre varias producciones familiares, esta historia protagonizada por Alexandra Breckenridge irrumpió como una de las favoritas.

Desde su llegada al catálogo, miles de usuarios afirmaron que algo tiene la película que la vuelve adictiva: tal vez su tono cálido, un giro inesperado o simplemente la sensación de que esconde más de lo que cuenta. El secreto de Santa se instaló así como una de las propuestas más vistas, motivo suficiente para repasar su sinopsis completa, el elenco y las primeras reacciones críticas.

De qué trata "El secreto de Santa" en Netflix

La sinopsis oficial presenta a Taylor, una mujer que atraviesa una situación económica límite. Su hija Zoey es aceptada en un prestigioso campamento de snowboard en Sun Peaks, un lujo que Taylor no puede costear. Desesperada, toma una decisión que cambia el rumbo de la historia: con ayuda de sus amigos, diseña una prótesis facial para transformarse en un hombre mayor. Ese artificio le permite conseguir un empleo temporal como Santa Claus en el complejo turístico.

El secreto de Santa Netflix 2

Una vez instalada en el papel de Papá Noel, Taylor cree que la solución para sostener los gastos del campamento ya está resuelta. Sin embargo, su plan se complica cuando aparece Matthew, el gerente de Sun Peaks. Aunque ambos chocan en el primer encuentro, la química entre ellos se hace evidente de inmediato.

El conflicto avanza cuando Taylor comprende que la relación nace sobre una mentira. La película plantea entonces una pregunta central: ¿la verdad saldrá a la luz antes de que la relación avance? Y, sobre todo, ¿será posible que surja algo real entre ellos cuando ella continúa oculta detrás del disfraz?

El secreto de Santa Netflix 3

El elenco de la película "El secreto de Santa"

  • Alexandra Breckenridge
  • Ryan Eggold
  • Tia Mowry
  • Diana Maria Riva
  • Madison MacIsaac
  • Barry Levy
  • Adam Beauchesne
  • Dominic Fox
  • Nathan Kay
  • William C. Vaughan

Qué dice la crítica sobre "El secreto de Santa"

Los comentarios iniciales coincidieron en identificar a El secreto de Santa como una película que no busca revolucionar el género navideño, sino ofrecer una historia simple pero efectiva. Medios especializados señalaron que la cinta funciona porque combina tres elementos que el público valora en diciembre: una protagonista carismática, un conflicto emocional reconocible y un romance que se construye con paciencia.

El secreto de Santa Netflix 4

Varios críticos resaltaron la habilidad del film para jugar con el recurso del disfraz sin caer en excesos. La transformación de Taylor se desarrolla como un mecanismo narrativo que habilita momentos cómicos y, al mismo tiempo, un dilema ético que sostiene la tensión. También se elogió la ambientación: la nieve, las luces y el espíritu navideño funcionan como un personaje más dentro de la historia.

El romance se desarrolla con la lógica clásica de una comedia navideña, pero se sostiene gracias a la interacción natural entre Alexandra Breckenridge y Ryan Eggold. Los espectadores remarcaron que su química aparece desde la primera escena y permanece incluso cuando el disfraz introduce confusión.

El secreto de Santa Netflix 5

Por qué ver "El secreto de Santa" en Netflix

La película se convirtió en una recomendación casi obligatoria para quienes buscan una historia navideña que combine romance, humor y un leve misterio. No pretende ser una obra compleja; su fuerza radica en la calidez y en el mensaje que deja la protagonista.

Si te interesan las comedias románticas invernales o disfrutaste de títulos como Navidad de golpe, Un castillo por Navidad o El encanto del champán, El secreto de Santa entrará en tu lista sin inconvenientes.

Tráiler oficial de "El secreto de Santa" en Netflix

Seguir
