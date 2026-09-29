La inesperada confesión de Sofía Solá sobre su relación con Franco Colapinto: “Es lindo, es joven y..."

De esta manera, la hija de Maru Botana dejó en claro que, pese a que ambos se siguen a través de Instagram, todavía no tuvieron un encuentro cara a cara. Incluso, sorprendió al señalar que, según su impresión, el piloto podría estar en pareja.

Por otro lado, Sofía Solá también se refirió a su presente sentimental y lo hizo con una particular cuota de humor. “Yo estoy sola, obvio. No se consigue buen material y no hay buen casting. En España tampoco, todo para atrás”, lanzó la modelo al hablar de su situación.

Pero la respuesta que más llamó la atención llegó cuando le preguntaron directamente si Franco Colapinto tendría posibilidades con ella. Lejos de esquivar la consulta, fue contundente: “Sí, obvio”.

A pesar de esta apertura, Sofía reconoció que no sigue demasiado el mundo de la Fórmula 1 y que tampoco suele mirar las carreras de Colapinto. “Yo amo manejar, me encanta, pero no entiendo nada de Fórmula 1. No miro las carreras ni me interesa. Sí me copa eso de que te debés sentir como una princesa”, expresó.

Finalmente, la joven explicó cómo entiende que debería darse una eventual conquista y aclaró que todavía no puede emitir una opinión concreta sobre el piloto porque no lo conoce personalmente. “Creo que en estos casos hay que guardarse un poco y ser exclusiva, que los hombres la remen. A Franco no puedo prejuzgar porque no lo conozco”, sostuvo.

Sin embargo, lejos de cerrar definitivamente la puerta, Sofía Solá terminó dejando una definición que volvió a encender las especulaciones sobre un posible acercamiento con Franco Colapinto. “Es lindo, es joven, es piloto de Fórmula 1… creo que es un redondeo en el que hay poca mujer a la que no le atraiga. Parece simpático y divertido”, concluyó.

Qué dijo Maru Botana sobre el supuesto romance entre su hija Sofía y Franco Colapinto

Tras su reciente separación de Maia Reffico, Franco Colapinto volvió a quedar en el centro de la escena luego de que varios usuarios detectaran, días pasados, sus likes en publicaciones de Sofía Solá, la hija de Maru Botana.

La actividad del piloto argentino de Fórmula 1 en Instagram no pasó inadvertida y rápidamente comenzaron las especulaciones sobre qué tipo de vínculo mantiene con la joven.

En medio de las versiones, Maru Botana fue consultada por el cronista de Puro Show (El Trece) y sorprendió al contar qué sabe sobre la situación. La cocinera reconoció que conoce personalmente a Franco y también a su familia.

"Fan total", expresó la conductora sobre el piloto. Sin embargo, aclaró que su hija nunca le habló sobre los rumores: “Nunca me comentó nada Sofi, no tenía ni idea. Lo quiero mucho a Franco, a su familia, lo fui a ver de hecho a Barcelona”.

Además, explicó entre risas: “Lo conozco porque es muy fan de algunas tortas mías”.

Cuando le preguntaron si lo imaginaba como yerno, Maru fue contundente y dio su aprobación: “Me parece que es divino. No lo conozco tanto a Franco pero sí a su familia y es un amor. Aprobado”.