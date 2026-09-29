Bombazo: un reconocido ex tenista confirmó que será candidato a presidente de Independiente

El panorama político en el Club Atlético Independiente sumó un fuerte impacto mediático e institucional de cara a las elecciones presidenciales pactadas para el próximo domingo 13 de diciembre. Gastón Gaudio confirmó públicamente su decisión de competir por el sillón presidencial del club de Avellaneda, oficializando una determinación que venía madurando desde hacía tiempo. “Sí, me presento como candidato a presidente. Eso ya está decidido. Es una decisión difícil en mi vida, porque tuve muchas veces ganas de estar y tenía muchos compromisos para hacer. Hoy llegó el día que tengo todo arreglado”, reveló el ex deportista de 47 años durante una entrevista brindada a Radio La Red.