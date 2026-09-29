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Bombazo: un reconocido ex tenista confirmó que será candidato a presidente de Independiente

Un reconocido ex tenista confirmó que se presentará como candidato a presidente en las elecciones de diciembre en Avellaneda. Sponsor histórico y proyecto.

Un reconocido ex tenista confirmó que se presentará como candidato a presidente en las elecciones de diciembre en Avellaneda.

Un reconocido ex tenista confirmó que se presentará como candidato a presidente en las elecciones de diciembre en Avellaneda.

El panorama político en el Club Atlético Independiente sumó un fuerte impacto mediático e institucional de cara a las elecciones presidenciales pactadas para el próximo domingo 13 de diciembre. Gastón Gaudio confirmó públicamente su decisión de competir por el sillón presidencial del club de Avellaneda, oficializando una determinación que venía madurando desde hacía tiempo. “Sí, me presento como candidato a presidente. Eso ya está decidido. Es una decisión difícil en mi vida, porque tuve muchas veces ganas de estar y tenía muchos compromisos para hacer. Hoy llegó el día que tengo todo arreglado”, reveló el ex deportista de 47 años durante una entrevista brindada a Radio La Red.

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Con esta confirmación, el "Gato" se convirtió en la cuarta alternativa oficializada para los comicios de fin de año, sumándose a las candidaturas ya presentadas por el periodista Enrique "Quique" Sacco, el prosecretario general de AFA Luciano Nakis y el ídolo de la institución Daniel Bertoni. Respecto al armado político que sostendrá su proyecto, el ex tenista explicó que su estructura estará respaldada por las agrupaciones "Gente de Independiente" y "Puro Sentimiento Rojo", estableciendo un filtro ético determinante para sus acompañantes: “Una de las condiciones era que no quería a nadie que haya hecho daño en el club. En los últimos 20 años, no quería a nadie que tuviera poder de decisión y haya hecho algo que no le haya hecho bien al club”.

Qué acuerdos económicos y proyectos deportivos anunció el candidato para su gestión

En el plano financiero, el postulante reveló haber gestionado en el exterior un convenio comercial estratégico para la camiseta del Rojo: “Cerré el sponsor, que ahora justamente me fui de viaje a cerrar los últimos detalles. Es una fortuna de plata para mí, estoy seguro que es el mejor contrato que tuvo Independiente a nivel sponsor en toda su historia. A cambio de nada, de publicidad. No debemos nada, no es más deuda para Independiente”. A su vez, aclaró que no incluyó el naming del estadio en la propuesta inicial, sosteniéndolo únicamente como una alternativa de reserva en caso de ser necesario en el futuro.

En el ámbito estrictamente futbolístico, el candidato evitó revelar el nombre de quien ocupará el cargo de director deportivo, aunque aseguró que se trata de un exfutbolista cuyo acuerdo ya está "cerrado". En cuanto al banco de suplentes y al plantel profesional, si bien respaldó la continuidad del actual DT Jadson Viera en la búsqueda por clasificar a las copas internacionales, dejó en claro su gusto personal por Gabriel Milito y se animó a señalar un posible objetivo de mercado para el club: “Todo el mundo sabe, me gustaría que vuelva Esequiel Barco. Tengo buena relación y él quiere al club. Esos son los jugadores que tenemos que traer”.

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