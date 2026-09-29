Bombazo: un reconocido ex tenista confirmó que será candidato a presidente de Independiente

Con esta confirmación, el "Gato" se convirtió en la cuarta alternativa oficializada para los comicios de fin de año, sumándose a las candidaturas ya presentadas por el periodista Enrique "Quique" Sacco, el prosecretario general de AFA Luciano Nakis y el ídolo de la institución Daniel Bertoni. Respecto al armado político que sostendrá su proyecto, el ex tenista explicó que su estructura estará respaldada por las agrupaciones "Gente de Independiente" y "Puro Sentimiento Rojo", estableciendo un filtro ético determinante para sus acompañantes: “Una de las condiciones era que no quería a nadie que haya hecho daño en el club. En los últimos 20 años, no quería a nadie que tuviera poder de decisión y haya hecho algo que no le haya hecho bien al club”.