Tuli Acosta reaccionó al romance de La Joaqui y Tiago PZK: "Para Facu fue una..."

Por último, la bailarina reflexionó sobre lo que atravesó en este tiempo y aseguró que la polémica también le permitió revisar sus vínculos personales: "Cuando la vida te hace sacar la mugre de la alfombra es básicamente para volver a ver tus vínculos y volver a elegir".

Con el romance de La Joaqui y Tiago PZK ya confirmado, Tuli marcó su posición: se muestra en un mejor momento y toma distancia del cantante, mientras mantiene la cercanía con Luck Ra.

¿Tiago PZK y La Joaqui oficializaron su romance?

Tiago PZK compartió una foto íntima con La Joaqui, en la que se los ve tomados de la mano con un vuelo privado de fondo, y así blanqueó el romance que iniciaron a pocas semanas de la separación de la cantante y Luck Ra.

La Joaqui y el cordobés habían anunciado el fin de su relación hace poco más de un mes, tras dos años juntos y en medio de un enorme escándalo mediático, y por esos días ella se mostró muy conmovida en distintas entrevistas y remarcó que la ruptura fue decisión de él: "Él sigue siendo el amor de mi vida".

A poco de la separación, Luck Ra dio indicios en redes de la nueva relación de su ex con alguien que conocía muy bien: "Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia ya que está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo". Con el correr de los días, el vínculo entre La Joaqui y Tiago se fue afianzando y ya no se esconden en público, y la nueva postal confirma que la cantante está otra vez enamorada.