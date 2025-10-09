Truco infalible para eliminar el óxido de las herramientas de forma efectiva y segura

El vinagre blanco actúa como un ácido suave que disuelve el óxido adherido al metal. El cepillo o el papel de aluminio funcionan como un abrasivo suave para retirar el óxido sin rayar el metal. El detergente se puede usar cuando la herramienta tiene grasa o suciedad, ya sea mezclándolo con vinagre al inicio o aplicándolo después con un gatillo rociador una vez que la herramienta estuvo sumergida en vinagre. Esto ayuda a eliminar residuos y permite que el metal quede completamente limpio.