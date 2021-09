Los internatuas no dieron crédito de lo que veían en la foto y la catarata de humoradas, memes y Gifs no tardó en llegar. Nunca nadie vio un regalo tan original. "Nomás de pensar que, si se llegan a casar y tener hijos, sus hijos cortarán mandarinas en la casa de los abuelos del árbol que les regalo su papá", comentó un usuario. Otro le respondió: "O que, si se separan, los hijos de ella cortarán las mandarinas en la casa de los abuelos, del árbol que le regaló el ex de su mamá". La foto rápidamente se hizo viral y gran parte de los internautas lo aplaudieron.

image.png