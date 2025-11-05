Un caballo muere electrocutado por una conexión clandestina y denuncian a un vecino: "Mi hijo llora, lo amaba"

Un caballo murió electrocutado por una supuesta conexión eléctrica ilegal, pero evitó otra tragedia: la de un nene de 9 años que lo montaba mientras salía a pasear en barrio Parque del Virrey, en Alta Gracia, Córdoba.
El trágico episodio ocurrió el lunes pasado en la localidad de Alta Gracia, provincia de Córdoba.
Un caballo muere electrocutado por una conexión clandestina en Alta Gracia, Córdoba.
El animal recibió una descarga al pisar un cable pelado que estaba sobre un charco de agua, lo que provocó que se desplomara al instante.
El menor, que se encontraba bajo el cuidado de su padre, sobrevivió gracias a que la montura y el apero actuaron como aislantes. No obstante, sufrió algunas heridas leves en sus piernas. “Está dolorido porque el caballo lo apretó cuando cayó”, explicó el padre de Matías en diálogo con Arriba Córdoba.
Por el fallecimiento de Chimango, Lucas apuntó contra un vecino, al que responsabilizó de la conexión clandestina que provocó la tragedia ocurrida en la intersección de las calles Julio Antún y Fortunata González. “Su familia y él me amenazaron. Incluso, cuando vino la Policía, intentó agredirme a mi señora y a mí”, agregó.
“Todavía no puedo salir del asombro. Me di cuenta de lo que pasó después, cuando mi hijo me pidió que nos quedemos con una herradura. En ese momento me dio corriente”, detalló el hombre.
Acerca de cómo afronta el menor la pérdida del animal, el denunciante explicó que se encuentra en un estado de angustia. “Llora. Era todo para él”, contó.
“Hasta anoche no caía. Me decía ‘¿por qué a mí?’. No tengo explicaciones para darle, él lo amaba mucho al caballo”, agregó Lucas. “Si no era por el caballo, la descarga la hubiera recibido mi hijo”, agregó Lucas. Y concluyó: "Si no era por el caballo, la descarga la hubiera recibido mi hijo".
Luego del trágico suceso, según informaron medios locales, personal de Epec (Empresa Provincial de Energía de Córdoba) trabajó en el lugar para retirar el cable y evitar nuevos incidentes.