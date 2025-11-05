Un caballo muere electrocutado por una conexión clandestina y denuncian a un vecino: "Mi hijo llora, lo amaba"

“Todavía no puedo salir del asombro. Me di cuenta de lo que pasó después, cuando mi hijo me pidió que nos quedemos con una herradura. En ese momento me dio corriente”, detalló el hombre.

El dolor del nene que perdió a su caballo

Acerca de cómo afronta el menor la pérdida del animal, el denunciante explicó que se encuentra en un estado de angustia. “Llora. Era todo para él”, contó.

"Hasta anoche no caía. Me decía '¿por qué a mí?'. No tengo explicaciones para darle, él lo amaba mucho al caballo", agregó Lucas. "Si no era por el caballo, la descarga la hubiera recibido mi hijo", agregó Lucas.

Luego del trágico suceso, según informaron medios locales, personal de Epec (Empresa Provincial de Energía de Córdoba) trabajó en el lugar para retirar el cable y evitar nuevos incidentes.