Última llamada para la línea Progresar Trabajo: hasta cuándo podés anotarte y cobrar $35.000
Sigue abierta la inscripción a las Becas Progresar Trabajo, el programa de ANSES que brinda apoyo económico a quienes buscan completar sus estudios o formarse profesionalmente.
Las Becas Progresar son una de las principales políticas de apoyo educativo del Estado nacional. Impulsadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), permiten que miles de jóvenes y adultos de todo el país puedan acceder o continuar sus estudios en distintos niveles y modalidades.
En noviembre 2025, la línea Progresar Trabajo mantiene abierta su inscripción hasta el 30 de noviembre, ofreciendo una oportunidad para quienes deseen capacitarse y mejorar sus condiciones de empleo.
Qué son las Becas Progresar y cuánto se cobra
El programa Progresar tiene como objetivo fomentar la permanencia y finalización de los estudios, a través de una ayuda económica mensual que se actualiza de manera periódica.
Para acceder, los estudiantes deben cumplir con los requisitos de edad, regularidad académica y condición socioeconómica, ya que los ingresos del grupo familiar no pueden superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
Durante octubre de 2025, los beneficiarios cobraron sus montos según la finalización del DNI. Las becas oscilaron entre $28.000 y $35.000, dependiendo de la línea y el nivel de estudios.
Los estudiantes de Progresar Enfermería recibieron el 100% del monto mensual, es decir $35.000.
En las demás líneas (Obligatorio, Superior y Trabajo), se acreditó el 80% mensual ($28.000), mientras que el 20% restante se entrega al finalizar el ciclo lectivo, una vez presentada la certificación académica.
Requisitos generales para acceder a las Becas Progresar
Ser argentino nativo o naturalizado, o residente con DNI.
Tener entre 16 y 24 años (según la línea).
No superar los tres SMVM de ingreso familiar.
Estar inscripto y cursando estudios en una institución reconocida.
Cumplir con la regularidad escolar o académica exigida por el programa.
En el caso del Progresar Trabajo, no hay límite de edad, lo que lo convierte en una alternativa inclusiva para adultos que desean formarse profesionalmente.
Las distintas líneas de Becas Progresar Progresar Obligatorio
Dirigido a jóvenes de 16 a 24 años que cursen o terminen estudios primarios o secundarios.
Se extiende hasta los 35 años para madres o padres solos con hijos menores de 18.
Exige asistencia regular y participación en actividades educativas complementarias.
Progresar Superior
Destinado a quienes cursan carreras terciarias o universitarias.
El límite de edad general es 24 años, pero se extiende hasta 30 años para carreras estratégicas.
El monto puede variar según el año de cursada y rendimiento académico.
Progresar Trabajo
Abierto a jóvenes y adultos de cualquier edad que deseen capacitarse en oficios y cursos de formación profesional reconocidos por el Ministerio de Capital Humano.
No exige tope etario.
Apunta a mejorar la empleabilidad y la formación para el trabajo.
Progresar Enfermería
Enfocado en quienes cursan la carrera de enfermería en instituciones reconocidas oficialmente.
Los beneficiarios cobran el 100% del monto mensual.
Pueden acceder a incentivos adicionales según el año y avance de la carrera.
Cómo inscribirse a las Becas Progresar hasta el 30 de noviembre
La única convocatoria abierta en noviembre 2025 es la de Progresar Trabajo, con inscripción disponible hasta el 30 de noviembre.
El trámite se realiza de forma gratuita y online, sin intermediarios, a través de los siguientes pasos: