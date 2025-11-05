Última llamada para la línea Progresar Trabajo: hasta cuándo podés anotarte y cobrar $35.000

Durante octubre de 2025, los beneficiarios cobraron sus montos según la finalización del DNI. Las becas oscilaron entre $28.000 y $35.000, dependiendo de la línea y el nivel de estudios.

Los estudiantes de Progresar Enfermería recibieron el 100% del monto mensual , es decir $35.000 .

En las demás líneas (Obligatorio, Superior y Trabajo), se acreditó el 80% mensual ($28.000), mientras que el 20% restante se entrega al finalizar el ciclo lectivo, una vez presentada la certificación académica.

Requisitos generales para acceder a las Becas Progresar

Ser argentino nativo o naturalizado , o residente con DNI.

Tener entre 16 y 24 años (según la línea).

No superar los tres SMVM de ingreso familiar.

Estar inscripto y cursando estudios en una institución reconocida.

Cumplir con la regularidad escolar o académica exigida por el programa.

En el caso del Progresar Trabajo, no hay límite de edad, lo que lo convierte en una alternativa inclusiva para adultos que desean formarse profesionalmente.

ANSES_beneficio

Las distintas líneas de Becas Progresar Progresar Obligatorio

Dirigido a jóvenes de 16 a 24 años que cursen o terminen estudios primarios o secundarios.

Se extiende hasta los 35 años para madres o padres solos con hijos menores de 18.

Exige asistencia regular y participación en actividades educativas complementarias.

Progresar Superior

Destinado a quienes cursan carreras terciarias o universitarias.

El límite de edad general es 24 años , pero se extiende hasta 30 años para carreras estratégicas.

El monto puede variar según el año de cursada y rendimiento académico.

Progresar Trabajo

Abierto a jóvenes y adultos de cualquier edad que deseen capacitarse en oficios y cursos de formación profesional reconocidos por el Ministerio de Capital Humano.

No exige tope etario.

Apunta a mejorar la empleabilidad y la formación para el trabajo.

Progresar Enfermería

Enfocado en quienes cursan la carrera de enfermería en instituciones reconocidas oficialmente.

Los beneficiarios cobran el 100% del monto mensual .

Pueden acceder a incentivos adicionales según el año y avance de la carrera.

Cómo inscribirse a las Becas Progresar hasta el 30 de noviembre

La única convocatoria abierta en noviembre 2025 es la de Progresar Trabajo, con inscripción disponible hasta el 30 de noviembre.

El trámite se realiza de forma gratuita y online, sin intermediarios, a través de los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web oficial: https://becasprogresar.educacion.gob.ar

Acceder con usuario y contraseña o crear una cuenta nueva.

Completar los datos personales, socioeconómicos y educativos .

Seleccionar el curso o formación profesional deseado.

Confirmar la solicitud y enviar el formulario.

También puede hacerse mediante las apps “Mi ANSES” o “Mi Argentina”, ingresando con Clave de la Seguridad Social.