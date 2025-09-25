El desgarrador mensaje de Daniela Celis tras visitar a Thiago Medina: "Seguimos rezando"

Minutos antes, la morocha compartió un mensaje reflexivo y emotivo.

"Sé que hay un mundo conmigo, con nosotras, con él, me siento contenida, siento sus fuerzas, su energía, sus oraciones, creo en la vida en los milagros y en los por qué. Hoy mi vida se volvió un desafío, donde me encuentro tomando decisiones que jamás pensé tomar, ayer 24 de septiembre tenía mi primera función participación en el Gran Rex, un show soñado, donde decidí no hacerlo para priorizar el tiempo con mis hijas y que no sientan mi ausencia también. Paré mi vida por ellas, por él, les quiero agradecer todos los mensajes lindos todo el amor que me envían que los recibo siempre. Hoy estoy luchando para que mis hijas no se queden sin su papá. Y sé que ustedes también. Gracias de todo corazón por siempre acompañar a esta familia que los ama", escribió.

¿Cuál era el mayor sueño de Thiago Medina?

En su presentación al casting de Gran Hermano, Thiago Medina relató su dolorosa historia de vida. El joven perdió a su mamá cuando era muy chico y desde entonces tuvo que salir a trabajar.

Su gran anhelo siempre fue darle una mejor calidad de vida a sus hermanos.

Con ese propósito, Thiago decidió postularse en Gran Hermano, soñando con abrirse camino en los medios, alcanzar una mejor situación económica y poder ayudar a sus seres queridos.

"Mi nombre es Thiago Medina. Tengo 19 años. Trabajo en el mercado central. Cuando no estoy en el mercado central, agarro mi carrito y salgo a juntar cartón para hacer una moneda y llevar plata a mi casa. A los 8 años falleció mi mamá y quedamos nosotros dándole para adelante. Mi mamá me dijo antes de morir: 'vergüenza tenés que tener si salís a robar'. Le hice caso y nunca salí a robar", expuso Thiago en el casting.

En esa misma presentación, aseguró que, de resultar ganador del reality, todo sería destinado a ayudar a sus hermanos. "Si gano el premio, lo primero que haría es arreglar mi casa para que mis hermanos tenga una mayor comodidad", manifestó.