El Gobierno apunta a Kicillof por el triple femicidio y defiende la eliminación del Ministerio de la Mujer

Bullrich rechazó, en declaraciones radiales este jueves, un comunicado difundido por el gobernador Kicillof que atribuyó el crimen a "una organización narco con base en CABA".

"Yo no voy a politizar este caso ni le voy a echar la culpa a Kicillof, mucho menos haría lo que hizo él, de escribir un aberrante comunicado donde intenta decir que ‘esto es una organización con base en CABA’, cuando todavía no tiene la más mínima información más que la posibilidad que estén algunos de los presuntos asesinos en la ciudad de Buenos Aires”.

Polémica entre Nación y Provincia: ¿femicidio o venganza narco?

El mensaje narco que los asesinos dejaron en los cuerpos de las víctimas del triple crimen en Florencio Varela

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, única vocera oficial del gobierno en el caso del triple crimen de La Matanza, rechazó calificar el brutal asesinato de las 3 chicas menores de edad de La Matanza, como un femicidio.

Fue en respuesta indirecta a críticas de diversos sectores políticos y sociales que salieron a vincular el caso con la desarticulación de las políticas de género y la eliminación del Ministerio de la Mujer desde que asumió Javier Milei.

“No vamos a entrar en la politización de que es un tema de género. En este caso son tres mujeres, podrían haber sido tres hombres. Es una metodología mafiosa”, sostuvo la ministra de Seguridad de Milei tras vincular el caso con una banda narco.

Mientras otros voceros de la Casa Rosada mantenían un hermético silencio y se esperaba la evolución de la investigación judicial y policial, militantes libertarios alineados a la Casa Rosada en línea con Bullrich, salieron a defender en redes sociales, la decisión de Javier Milei de desarticular el exministerio de la Mujer y mantuvieron duros cruces con militantes kirchneristas y feministas.

Uno de los cruces se dio entre el influencer libertario conocido como "Gordo Dan" que salió a refutar una denuncia de la legisladora kirchenrista y feminista, Ofelia Fernández.

En la misma línea, otro influencer cercano al asesor presidencial, Santiago Caputo, conocido en redes como "Sagaz Luna", salió a defender la eliminación del exministerio creado por Alberto Fernández, en medio de críticas que atribuyeron a la decisión de Milei un aumento de los femicidios.

Por su parte, el jefe del bloque de legisladores bonaerenses y referente de la agrupación libertaria Las Fuerzas del Cielo, Agustín Romo, reposteó otro mensaje de La Derecha Diario, que replica las críticas de sectores feministas y de izquierda, como la dirigente Myriam Bregman, vinculando el crimen a la falta de políticas de género de Milei.