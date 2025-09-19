En vivo Radio La Red
Buñuelos caseros: la receta que vas a hacer todas las tardes de lluvia para acompañar los mates

Crujientes por fuera, suaves por dentro y con ese aroma inconfundible que evoca la cocina de las abuelas: los buñuelos caseros son una receta simple, económica y deliciosa que atraviesa generaciones.

Los buñuelos caseros son un clásico de la gastronomía hogareña. Versátiles y económicos, se pueden preparar dulces o salados, según el gusto de cada familia. Con ingredientes básicos como harina, huevos y leche, esta preparación resulta ideal para acompañar un mate, un café con leche o incluso como opción para una mesa dulce.

En muchas casas argentinas, los buñuelos forman parte de los recuerdos de la infancia: la merienda después del colegio, los días de lluvia o las reuniones familiares donde un plato de buñuelos recién hechos circulaba entre todos. Más allá de la nostalgia, lo cierto es que hacerlos en casa es muy sencillo y no requiere de experiencia previa en repostería.

Ingredientes básicos para unos buñuelos dulces caseros

  • 2 huevos

  • 250 ml de leche

  • 250 g de harina 0000

  • 2 cucharadas de azúcar

  • 1 cucharadita de polvo de hornear

  • 1 pizca de sal

  • Aceite para freír

  • Azúcar impalpable para espolvorear (opcional)

Esta es la receta más tradicional, aunque existen múltiples variantes que incorporan ralladura de limón, esencia de vainilla o canela en polvo para aromatizar.

Preparación paso a paso

  • Batir los ingredientes húmedos: en un bowl, mezclar los huevos con la leche hasta que se integren bien.

  • Incorporar los secos: tamizar la harina con el polvo de hornear y añadir a la mezcla, junto con el azúcar y la pizca de sal. Revolver hasta obtener una masa semiespesa, similar a la de panqueques, pero más densa.

  • Calentar el aceite: en una olla profunda o sartén honda, calentar abundante aceite a fuego medio. Es importante que la temperatura sea la justa: ni demasiado baja (porque los buñuelos absorberán demasiado aceite) ni demasiado alta (porque se dorarán por fuera y quedarán crudos por dentro).

  • Freír los buñuelos: tomar pequeñas porciones de masa con una cuchara y dejarlas caer suavemente en el aceite caliente. Freír de ambos lados hasta que estén dorados y esponjosos.

  • Escurrir y servir: retirar con espumadera y colocar sobre papel absorbente. Espolvorear con azúcar impalpable para darles un toque extra de dulzura.

Consejos prácticos para un mejor resultado

  • Aceite a la temperatura correcta: una buena prueba es introducir un pequeño trozo de masa; si sube rápidamente y se dora de a poco, está listo para freír.

  • No sobrecargar la sartén: es mejor freír de a pocas porciones para que el aceite no pierda temperatura.

  • Variantes dulces y saladas: además de los clásicos dulces, se pueden preparar buñuelos de manzana, banana o zapallo. En versión salada, son populares los buñuelos de espinaca, acelga o queso.

Una receta de siempre que sigue vigente

Los buñuelos caseros mantienen su encanto a lo largo del tiempo porque combinan lo mejor de la cocina hogareña: sabor, simpleza y ese toque especial que recuerda al calor familiar. Su versatilidad permite adaptarlos a distintos momentos del día y gustos personales, lo que los convierte en un clásico que siempre encuentra lugar en la mesa.

Prepararlos es también una forma de transmitir recetas que pasan de generación en generación, manteniendo viva la tradición de compartir en torno a algo rico y hecho en casa.

En definitiva, los buñuelos caseros no solo son una opción económica y deliciosa, sino también un símbolo de esas pequeñas cosas que unen a las familias y que, con muy pocos ingredientes, logran una gran satisfacción.

