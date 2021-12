Una actriz porno sufre lesiones por el intenso sexo oral al que se somete en las grabaciones

Chechik confesó que para relajar su cuerpo después de las largas horas de rodaje, usa la misma técnica que los rugbiers, es decir que se da un baño con agua y hielo, así su cuerpo se puede recomponer muscularmente de manera más rapida. “Me meto en la bañera con agua y hielo para no sentir dolor. (Después de rodar) siento que mi cuerpo estuvo un accidente a 30 kilómetros por hora o algo así”, afirmó la actriz.

La actriz enumeró cómo son las lesiones que le quedaron en el cuerpo: “Mi cuello lo tengo bastante jodido ahora. Tengo un nervio pinzado, varias partes de mi columna están fuera de lugar, el disco está complicado y el tronco encefálico quedó corrido un poco".



Luego, Chechik explicó que esta última herida se debe al constante impacto que le genera el movimiento que tiene sexo oral en una película.

Además, la protagonista de las películas para adultos comentó que una de las últimas veces que la atendió su médico por sus dolores, le contó que estaba planeando hacer una orgía con varias personas, y el profesional le advirtió que no lo hiciera porque podía ser peligroso.

“‘¿No podés esperar un año para que se cure tu cuerpo?’, me dijo. Y yo le dije que no, mientras él insistía que me tratara bien”, sostuvo.

¿Quién es Adriana Chechik?

image.png

Adriana Chechik tiene 30 años y es una de las figuras más importantes de la pornografía de los Estados Unidos. Debutó en ese negocio en 2013, tiene según los registros del portal IMDb 360 películas en su haber y su verdadero nombre es Dezarae Kristina Charles.