Una empleada de supermercado consiguió un contrato con una discográfica luego de que un cliente la escuchó cantar

La joven, que actuaba en estaciones de tren y en bares en sus ratos libres, tocó un tema titulado 'Wasteland', el cual lo dejó asombrado. Sin embargo, ella no esperaba que se tratara del famoso productor Dan Glatman, responsable de la 'boyband' Blue que vendió 15 millones de discos.

El empresario ofreció en ese momento un contrato musical a la joven, cuya pasión es la música. "Entré a por un paquete de galletas y una bolsa de harina y salí con una estrella", declarabó Glatman al Daily Mail.

Busker gets record deal after singing in Waitrose