Una influencer invitó a sus seguidores a "prepararse con ella" para ir a abortar

“Preparate conmigo para ir a abortar, por segunda vez”, revela ya que hizo esto una vez anterior hace un tiempo. Además, contó que la primera oportunidad no la pasó nada bien.

En el camino admitió “nervios”, “ganas de vomitar”, “miedo” y la esperanza de que no “le duela”. al llegar al lugar. “Recién salgo del médico, me dijo que tenía que hacer una ecografía y ver al bebé, recién ahí me podían dar las pastillas”, contó sobre el proceso.