Una nena de 9 años sobrevivió al ataque de un Puma

Lily fue “transportada en helicóptero al hospital con numerosas heridas en la parte superior del cuerpo y en la cara”, se sometió a varias operaciones y el lunes salió del coma, “muy consciente de lo que le pasó”, afirmó su tío Alex Mantsevich.

Los ataques por parte de los pumas son inusuales y apenas causaron dos víctimas mortales en el último siglo en el estado de Washington, según explicó Staci Lehman, vocera del Servicio de Pesca y Vida Silvestre.

“En este caso, esta niña no hizo nada mal. Ocurrió muy rápido, y no hay nada que pudiese haber hecho para evitarlo”, sostuvo. Las autoridades recomendaron que, en caso de que se produzca un ataque, hay que “mantenerse de pie y contraatacar” y, sobre todo, no intentar huir o hacerse el muerto.

Previo a esto, no hay que darle la espalda ni desviar la vista del animal. "Hay que gritarle, demostrarle que uno es más grande e imponente", concluyeron.