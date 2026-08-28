Karina Milei y Diego Santilli recorrieron Vía Viva en Caba junto a Pilar Ramírez

El bazar NaNa Worlds fue uno de los espacios que visitaron durante la recorrida por el desarrollo urbano y comercial. (Foto: prensa La Libertad Avanza).

El desarrollo cuenta con aproximadamente 45.000 metros cuadrados de superficie comercial y seis hectáreas de espacio público. La inversión total estimada actualmente ronda los US$45 millones, de los cuales cerca de US$25 millones corresponden a la segunda etapa sobre Libertador.

La iniciativa busca transformar espacios anteriormente subutilizados en nuevas áreas de inversión, actividad comercial y generación de empleo, incorporándolos al paisaje y al desarrollo urbano de la Ciudad.