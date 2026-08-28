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LA LIBERTAD AVANZA

Karina Milei y Diego Santilli recorrieron Vía Viva en Caba junto a Pilar Ramírez

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la legisladora porteña Pilar Ramírez recorrieron Vía Viva, el desarrollo comercial y urbano bajo el Viaducto Mitre, donde conocieron los avances de la segunda etapa del proyecto sobre el eje Libertador.

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Vía Viva se extiende bajo el Viaducto Mitre y combina propuestas comerciales

Vía Viva se extiende bajo el Viaducto Mitre y combina propuestas comerciales, gastronómicas, de entretenimiento y servicios. (Foto: prensa La Libertad Avanza).

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, recorrieron hoy Vía Viva, el desarrollo comercial y urbano ubicado bajo el Viaducto Mitre, en el barrio de Belgrano.

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Karina Milei relanza LLA bonaerense con un acto este jueves en un local cerca de Parque Lezama (Foto: archivo).

Durante la recorrida visitaron la segunda etapa del proyecto, ubicada sobre el eje Libertador, que retoma su desarrollo con una propuesta orientada principalmente al sector automotor premium, además de contar con propuestas gastronómicas. El nuevo tramo tendrá más de 50 cargadores para vehículos eléctricos y un estacionamiento subterráneo con capacidad para aproximadamente 180 vehículos.

Karina Milei recorri&oacute; junto a Diego Santilli y Pilar Ram&iacute;rez la segunda etapa de V&iacute;a Viva, ubicada sobre el eje Libertador. (Foto: prensa La Libertad Avanza).

Karina Milei recorrió junto a Diego Santilli y Pilar Ramírez la segunda etapa de Vía Viva, ubicada sobre el eje Libertador. (Foto: prensa La Libertad Avanza).

Durante la actividad, se abordaron las metodologías sustentables utilizadas en la obra y los puestos de trabajo generados a partir del desarrollo. Luego recorrieron el bazar NaNa Worlds y el nuevo centro de información al turista de gestión privada.

Vía Viva se extiende a lo largo de aproximadamente cuatro kilómetros bajo el Viaducto Mitre, sobre terrenos ferroviarios que quedaron disponibles luego de la elevación de las vías. El proyecto está organizado en tres sectores: Barrio Chino, Libertador e Hipódromo, con propuestas comerciales, gastronómicas, de entretenimiento y servicios.

El bazar NaNa Worlds fue uno de los espacios que visitaron durante la recorrida por el desarrollo urbano y comercial. (Foto: prensa La Libertad Avanza).

El bazar NaNa Worlds fue uno de los espacios que visitaron durante la recorrida por el desarrollo urbano y comercial. (Foto: prensa La Libertad Avanza).

El desarrollo cuenta con aproximadamente 45.000 metros cuadrados de superficie comercial y seis hectáreas de espacio público. La inversión total estimada actualmente ronda los US$45 millones, de los cuales cerca de US$25 millones corresponden a la segunda etapa sobre Libertador.

La iniciativa busca transformar espacios anteriormente subutilizados en nuevas áreas de inversión, actividad comercial y generación de empleo, incorporándolos al paisaje y al desarrollo urbano de la Ciudad.

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