Jubilados podrán viajar gratis en subte con el DNI: quiénes acceden y cómo hacer el trámite

La medida fue anunciada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. (Foto: archivo)

Hasta ahora, los jubilados y pensionados alcanzados por el beneficio necesitaban contar con un pase específico para acreditar el acceso gratuito al subte. Con la nueva modalidad, esa credencial será reemplazada por el Documento Nacional de Identidad.

De esta manera, quienes hayan completado previamente el trámite de inscripción podrán acercar el DNI al molinete habilitado e ingresar sin abonar el boleto.

El nuevo sistema establece tres cambios principales:

El DNI será utilizado para ingresar gratis al subte.

El trámite de alta deberá realizarse una sola vez, aunque será necesario renovarlo cuando venza.

No habrá restricciones horarias ni de días para utilizar el beneficio.

La habilitación tendrá una vigencia de cinco años y podrá renovarse todas las veces que sea necesario, siempre que el beneficiario continúe cumpliendo los requisitos establecidos.

Quiénes podrán viajar gratis en subte con el DNI

La nueva ley establece condiciones relacionadas tanto con el domicilio como con los ingresos previsionales. El beneficio estará destinado principalmente a jubilados y pensionados que residan en la Ciudad de Buenos Aires.

Podrán solicitarlo:

Jubilados con domicilio en CABA.

Pensionados que residan en la Ciudad.

Personas que cobren hasta 2,5 jubilaciones mínimas.

Retirados de las Fuerzas Armadas.

Retirados de las Fuerzas de Seguridad con domicilio en territorio porteño.

De esta manera, el Gobierno de la Ciudad busca concentrar la gratuidad en jubilados, pensionados y retirados que se encuentren dentro del límite de ingresos establecido por la normativa.

Ahora los jubilados pueden viajar gratis en subte en cualquier horario. pic.twitter.com/BdIQiLWAPN — Buenos Aires Ciudad (@gcba) January 9, 2025

Cómo tramitar el subte gratis para jubilados

Si bien la ley ya fue aprobada, el nuevo sistema todavía no comenzó a funcionar. Primero deberá ser reglamentado por el Gobierno porteño, que tendrá que definir la fecha de implementación, los mecanismos de validación y los detalles técnicos para utilizar el DNI en los molinetes.

La Ciudad anticipó, sin embargo, que el trámite para solicitar el beneficio podrá realizarse en las sedes comunales.

Los interesados deberán presentar:

DNI.

Recibo de haberes.

Con esa documentación se verificará que la persona cumpla con los requisitos de domicilio e ingresos y posteriormente se realizará el alta en el sistema.

Una vez activado el beneficio, el jubilado o pensionado podrá utilizar su DNI directamente en los molinetes habilitados del subte y viajar sin pagar, todos los días y sin restricciones horarias.

La fecha exacta desde la cual podrá utilizarse esta nueva modalidad se conocerá una vez que el Gobierno de la Ciudad reglamente la ley y complete la implementación técnica del sistema.