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Jubilados podrán viajar gratis en subte con el DNI: quiénes acceden y cómo hacer el trámite

La medida fue anunciada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, luego de la sanción de la ley que modifica el mecanismo para acceder a la gratuidad y elimina la necesidad de contar con una credencial.

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Jubilados podrán viajar gratis en subte con el DNI. (Foto: archivo)

Jubilados podrán viajar gratis en subte con el DNI. (Foto: archivo)

Los jubilados y pensionados de la Ciudad de Buenos Aires podrán viajar gratis en subte utilizando directamente el DNI, a partir de un nuevo sistema aprobado por la Legislatura porteña. El beneficio alcanzará a quienes residan en CABA y cobren hasta 2,5 jubilaciones mínimas.

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Cierra una estación clave de la línea E del Subte por obras. (Foto: CABA)

La medida fue anunciada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, luego de la sanción de la ley que modifica el mecanismo para acceder a la gratuidad y elimina la necesidad de contar con una credencial o pase específico.

El objetivo es simplificar el acceso al beneficio. Una vez realizado el trámite de alta, la gratuidad quedará asociada al DNI del jubilado o pensionado, que podrá utilizar el documento directamente en los molinetes habilitados para ingresar al subte sin pagar el pasaje.

Además, uno de los puntos centrales de la nueva normativa es que no habrá restricciones de días ni horarios. Los beneficiarios podrán viajar gratis siempre que el servicio de subte se encuentre operativo.

La medida fue anunciada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. (Foto: archivo)

La medida fue anunciada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. (Foto: archivo)

Hasta ahora, los jubilados y pensionados alcanzados por el beneficio necesitaban contar con un pase específico para acreditar el acceso gratuito al subte. Con la nueva modalidad, esa credencial será reemplazada por el Documento Nacional de Identidad.

De esta manera, quienes hayan completado previamente el trámite de inscripción podrán acercar el DNI al molinete habilitado e ingresar sin abonar el boleto.

El nuevo sistema establece tres cambios principales:

  • El DNI será utilizado para ingresar gratis al subte.
  • El trámite de alta deberá realizarse una sola vez, aunque será necesario renovarlo cuando venza.
  • No habrá restricciones horarias ni de días para utilizar el beneficio.

La habilitación tendrá una vigencia de cinco años y podrá renovarse todas las veces que sea necesario, siempre que el beneficiario continúe cumpliendo los requisitos establecidos.

Quiénes podrán viajar gratis en subte con el DNI

La nueva ley establece condiciones relacionadas tanto con el domicilio como con los ingresos previsionales. El beneficio estará destinado principalmente a jubilados y pensionados que residan en la Ciudad de Buenos Aires.

Podrán solicitarlo:

  • Jubilados con domicilio en CABA.
  • Pensionados que residan en la Ciudad.
  • Personas que cobren hasta 2,5 jubilaciones mínimas.
  • Retirados de las Fuerzas Armadas.
  • Retirados de las Fuerzas de Seguridad con domicilio en territorio porteño.

De esta manera, el Gobierno de la Ciudad busca concentrar la gratuidad en jubilados, pensionados y retirados que se encuentren dentro del límite de ingresos establecido por la normativa.

Cómo tramitar el subte gratis para jubilados

Si bien la ley ya fue aprobada, el nuevo sistema todavía no comenzó a funcionar. Primero deberá ser reglamentado por el Gobierno porteño, que tendrá que definir la fecha de implementación, los mecanismos de validación y los detalles técnicos para utilizar el DNI en los molinetes.

La Ciudad anticipó, sin embargo, que el trámite para solicitar el beneficio podrá realizarse en las sedes comunales.

Los interesados deberán presentar:

  • DNI.
  • Recibo de haberes.

Con esa documentación se verificará que la persona cumpla con los requisitos de domicilio e ingresos y posteriormente se realizará el alta en el sistema.

Una vez activado el beneficio, el jubilado o pensionado podrá utilizar su DNI directamente en los molinetes habilitados del subte y viajar sin pagar, todos los días y sin restricciones horarias.

La fecha exacta desde la cual podrá utilizarse esta nueva modalidad se conocerá una vez que el Gobierno de la Ciudad reglamente la ley y complete la implementación técnica del sistema.

En pocas palabras

  • Viaje gratis en subte: Jubilados y pensionados de CABA podrán usar el DNI directamente en molinetes, sin necesidad de credencial.
  • Requisitos de acceso: El beneficio es para residentes de CABA que cobren hasta 2.5 jubilaciones mínimas y no tiene restricciones de días u horarios.
  • Trámite y vigencia: El sistema aún no está activo; se tramitará en sedes comunales y tendrá una vigencia de cinco años.
Resumen generado por Thinkindot AI
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