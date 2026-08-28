En pleno escándalo de Tini, Nicole Neumann recordó la pelea con su madre que las distanció: qué dijo

"Yo cuando cumplí la mayoría de edad, fui, me planté y dije: 'bueno, a partir de ahora voy a negociar yo, voy a recibir yo el dinero, y se te van a entregar tus comisiones de lo que vos traigas'", recordó la modelo al tiempo que confesó que su madre no lo tomó nada bien.

En tanto, ante la consulta de cómo se manejan esas situaciones con vínculos tan fuertes con el de una madre o un padre, y si en algún momento consideró acercarse nuevamente a la suya luego de tantos años sin dirigirse la palabra, Nicole Neuman fue tajante: "Mi vínculo fuerte y mis únicos amores incondicionales son mis hijos. Eso es lo único que te puedo decir. Ellos", sentenció descartando así cualquier reconciliación con su mamá.

Cómo y por qué fue la pelea que distanció para siempre a Nicole Neumann de su madre

La relación entre Nicole Neumann y su madre, Claudia Neumann, quedó marcada por un fuerte distanciamiento que se desató hace ya muchos años y que tuvo como uno de sus principales ejes el manejo de los ingresos que la modelo comenzó a generar desde muy chica.

Nicole empezó a trabajar a los 12 años, con campañas, revistas y pasarelas. Según contó en una entrevista de 2021, el dinero que obtenía llegó a ser un sostén importante para su familia y su madre la acompañaba durante sus trabajos.

Sin embargo, el conflicto apareció durante la adolescencia, cuando Nicole quiso tomar distancia de su madre en el ámbito laboral y decidir por sí misma qué hacer con sus ganancias. “Cuando quise separarme de esta situación laboral y disponer de la plata que ganaba, ya sea para ahorrar o gastar en lo que quisiera, a mamá no le gustó nada ”, recordó.

En ese sentido, la modelo dejó una frase que resumió su postura: “El amor y el dinero deben correr por separado ”.

El tema volvió a tomar relevancia en abril de 2024, cuando Nicole aseguró que desconocía “ dónde fue a parar la plata ” que había generado durante sus primeros años de carrera. Poco después, prefirió no profundizar y definió aquella etapa como “ muy trabajada ” y “ cerrada ”.

Claudia, por su parte, negó haberse quedado indebidamente con el dinero de su hija. Explicó que la acompañó entre los 12 y los 15 años y que luego comenzó a representarla, cobrando una comisión. Según su versión, incluso dejó su trabajo como psicóloga y docente universitaria para dedicarse a la carrera de Nicole.

Además, sostuvo que cuando su hija cumplió 18 años ya tenía casa, auto y caballos, y que parte de los ingresos se destinaba a los gastos de esa vida, incluidos viajes y actividades ecuestres.

Pero las diferencias no fueron solamente económicas. Nicole también habló de una crianza rígida, restricciones por su edad y una convivencia con poca comunicación, afecto y contención.

Claudia, en cambio, aseguró que nunca existió una conversación cara a cara que definiera la ruptura y que se enteraba de los reproches por los medios. En 2024 contó que llevaban casi tres años sin hablar y que incluso conoció por la prensa el casamiento de Nicole con Manu Urcera y su embarazo.