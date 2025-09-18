Venus sextil Marte: 4 signos que van a terminar declarando su amor (aunque juren que no)

Hay momentos en los que sentimos una cosa y hacemos otra. Pero ahora no: el sextil Venus-Marte trae sincronía entre lo que queremos y lo que hacemos.
El coqueteo se pone intenso y hasta el más orgulloso podría largar un “me gustás”. El venus sextil Marte te va a ayudar con todo esto.
Venus sextil Marte: cuando el corazón se anima a hablar. Foto: Ideogram.
Es como si el universo nos dijera: “Si te gusta, decilo. Si lo querés, andá”. Y sí, probablemente varios van a dejar de hacerse los difíciles.
Vivimos en tiempos donde mostrar interés parece un pecado. Pero este tránsito viene a recordarte que sentir no es signo de debilidad, sino de valentía.
Quizás no hagas un discurso de amor eterno, pero un mensaje sincero, una mirada sin filtros, o simplemente dejar de huir… también cuenta como declaración.
No hace falta exagerar ni jugar a ser alguien que no sos. El encanto ahora viene de la autenticidad, de animarte a ser vos.
La vulnerabilidad es sexy, aunque nos hayan dicho lo contrario. Y este sextil viene a demostrarlo.
Tauro: Sensuales y decididos. Van a sorprender con declaraciones inesperadas.
Géminis: Palabras dulces y filosas al mismo tiempo. Capaces de decir todo sin darse cuenta.
Leo: Magnetismo a mil. Ideal para dejar de esperar que el otro adivine.
Piscis: Sensibles pero firmes. Si dicen algo, es porque lo sienten en serio.
¿Por qué este tránsito favorece las declaraciones?
Porque une el deseo con la acción, sin trabas ni miedo al rechazo.
¿Y si me da miedo abrirme?
Hacelo de a poco: un mensaje, una charla sincera. Lo importante es ser real.
¿Puede mejorar vínculos existentes?
Sí, ayuda a expresar lo que sentís sin tanta tensión ni orgullo de por medio.