Venus sextil Marte: 4 signos que van a terminar declarando su amor (aunque juren que no)

Venus sextil Marte: El magnetismo está en ser real

No hace falta exagerar ni jugar a ser alguien que no sos. El encanto ahora viene de la autenticidad, de animarte a ser vos.

La vulnerabilidad es sexy, aunque nos hayan dicho lo contrario. Y este sextil viene a demostrarlo.

image Declararse también es un acto de amor propio con Venus sextil Marte. Foto: Ideogram.

Los 4 signos que pueden largar la bomba

Tauro: Sensuales y decididos. Van a sorprender con declaraciones inesperadas.

Géminis: Palabras dulces y filosas al mismo tiempo. Capaces de decir todo sin darse cuenta.

Leo: Magnetismo a mil. Ideal para dejar de esperar que el otro adivine.

Piscis: Sensibles pero firmes. Si dicen algo, es porque lo sienten en serio.

Preguntas frecuentes

¿Por qué este tránsito favorece las declaraciones?

Porque une el deseo con la acción, sin trabas ni miedo al rechazo.

¿Y si me da miedo abrirme?

Hacelo de a poco: un mensaje, una charla sincera. Lo importante es ser real.

¿Puede mejorar vínculos existentes?

Sí, ayuda a expresar lo que sentís sin tanta tensión ni orgullo de por medio.