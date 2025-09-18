En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Venus
Marte
ASTROLOGÍA

Venus sextil Marte: 4 signos que van a terminar declarando su amor (aunque juren que no)

El coqueteo se pone intenso y hasta el más orgulloso podría largar un “me gustás”. El venus sextil Marte te va a ayudar con todo esto.

Venus sextil Marte: cuando el corazón se anima a hablar. Foto: Ideogram.

Venus sextil Marte: cuando el corazón se anima a hablar. Foto: Ideogram.

Hay momentos en los que sentimos una cosa y hacemos otra. Pero ahora no: el sextil Venus-Marte trae sincronía entre lo que queremos y lo que hacemos.

Leé también Astrología: 5 signos que vivirán un flechazo inesperado este 21 de septiembre
Ranking de los signos más apasionados del inicio de la primavera

Es como si el universo nos dijera: “Si te gusta, decilo. Si lo querés, andá”. Y sí, probablemente varios van a dejar de hacerse los difíciles.

Mostrar lo que sentís no te hace débil

Vivimos en tiempos donde mostrar interés parece un pecado. Pero este tránsito viene a recordarte que sentir no es signo de debilidad, sino de valentía.

Quizás no hagas un discurso de amor eterno, pero un mensaje sincero, una mirada sin filtros, o simplemente dejar de huir… también cuenta como declaración.

Venus sextil Marte: El magnetismo está en ser real

No hace falta exagerar ni jugar a ser alguien que no sos. El encanto ahora viene de la autenticidad, de animarte a ser vos.

La vulnerabilidad es sexy, aunque nos hayan dicho lo contrario. Y este sextil viene a demostrarlo.

image
Declararse tambi&eacute;n es un acto de amor propio con Venus sextil Marte. Foto: Ideogram.

Declararse también es un acto de amor propio con Venus sextil Marte. Foto: Ideogram.

Los 4 signos que pueden largar la bomba

Tauro: Sensuales y decididos. Van a sorprender con declaraciones inesperadas.

Géminis: Palabras dulces y filosas al mismo tiempo. Capaces de decir todo sin darse cuenta.

Leo: Magnetismo a mil. Ideal para dejar de esperar que el otro adivine.

Piscis: Sensibles pero firmes. Si dicen algo, es porque lo sienten en serio.

Preguntas frecuentes

¿Por qué este tránsito favorece las declaraciones?

Porque une el deseo con la acción, sin trabas ni miedo al rechazo.

¿Y si me da miedo abrirme?

Hacelo de a poco: un mensaje, una charla sincera. Lo importante es ser real.

¿Puede mejorar vínculos existentes?

Sí, ayuda a expresar lo que sentís sin tanta tensión ni orgullo de por medio.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Venus Marte
Notas relacionadas
Astrología: 5 signos que podrían separarse con la llegada de la primavera
Astrología: Qué signos atraerán propuestas de convivencia o matrimonio esta primavera
Astrología: 5 signos que recuperarán la chispa en el amor este 21 de septiembre

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar