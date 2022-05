Video: atropelló a dos motochorros que le habían disparado

Además del lujoso reloj, los ladrones robaron a los abogados dos celulares de alta gama y una cadena. Los apuntaron con armas de fuego y los amenazaron con matarlos. “Les entregué las pertenencias con toda la tranquilidad del mundo... no puse resistencia”, narró el conductor al diario El Tiempo.

El abogado argumentó que actuó en defensa propia, por eso aceleró su BMW y atropelló a los delincuentes. “Lo que yo hice fue arrancar, ya sabía hacia dónde iba, me di cuenta que no hubiera otra persona para no lesionar a nadie, agaché un poco la cabeza y los estrellé”, contó en la entrevista.

Los motociclistas dispararon dos veces más, cayeron al piso y resultaron ilesos. Saltaron por encima del BMW y corrieron para intentar escapar. Cuando el joven escuchó la sirena de la patrulla, salió como pudo del vehículo y quiso perseguir a los delincuentes, pero ya los había perdido de vista. Luego, la policía los capturó.