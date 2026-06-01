Tartu y Sabrina Rojas: la puja por Natalie Weber, nuevas incorporaciones y una merecida vuelta con PEA

Sabrina Rojas, por su parte, no ocultó la emoción que le genera el regreso. "Estoy muy contenta. Cuando nos fuimos sentía que PEA tenía mucho más para dar al aire. Volver fue algo muy deseado. Ver la promo me pone la piel de gallina", confesó la conductora a PrimiciasYA. Y destacó el vínculo que la une a su compañero de conducción: "Increíblemente con Tartu funcionamos de manera muy bien y genuina. Hay una unión entre nosotros y en el equipo". Tartu también coincidió en ese punto: "Que lindo volver. Nos tomamos unos meses de descanso y, en ese tiempo, extrañamos hacer el programa".