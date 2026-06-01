Tartu y Sabrina Rojas: la puja por Natalie Weber, nuevas incorporaciones y una merecida vuelta con PEA

La noche de América TV se renueva desde este lunes con el regreso de PEA, el ciclo que vuelve a la pantalla de lunes a viernes a las 23hs con la conducción de Sabrina Rojas y Tartu. El programa llega con formato renovado, con más debate en el piso, informes, y un panel que promete dar que hablar: Natalie Weber, Ailén Bechara, Martín Salwe y dos incorporaciones: Barby Franco y Yanina Screpante, quien se sumará de manera rotativa. "La idea es que se vayan a dormir con una sonrisa", resumió Tartu en diálogo con PrimiciasYA.