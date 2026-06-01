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Tartu y Sabrina Rojas: la puja por Natalie Weber, nuevas incorporaciones y una merecida vuelta con PEA

Augusto Tartúfoli y Sabrina Rojas hablaron con PrimiciasYa antes de la vuelta con su programa, Pasó en América.

A24.com | Damián Blanco
por Damián Blanco | 1 jun 2026, 19:00
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Tartu y Sabrina Rojas: la puja por Natalie Weber, nuevas incorporaciones y una merecida vuelta con PEA
Tartu y Sabrina Rojas: la puja por Natalie Weber, nuevas incorporaciones y una merecida vuelta con PEA

Tartu y Sabrina Rojas: la puja por Natalie Weber, nuevas incorporaciones y una merecida vuelta con PEA

La noche de América TV se renueva desde este lunes con el regreso de PEA, el ciclo que vuelve a la pantalla de lunes a viernes a las 23hs con la conducción de Sabrina Rojas y Tartu. El programa llega con formato renovado, con más debate en el piso, informes, y un panel que promete dar que hablar: Natalie Weber, Ailén Bechara, Martín Salwe y dos incorporaciones: Barby Franco y Yanina Screpante, quien se sumará de manera rotativa. "La idea es que se vayan a dormir con una sonrisa", resumió Tartu en diálogo con PrimiciasYA.

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Uno de los nombres que generó más expectativa fue el de Natalie Weber, que también es panelista de Intrusos. Su participación en PEA requirió de una negociación previa, aunque sin mayores complicaciones. "Como vamos después de Beto Casella, la idea no es algo tan parecido a lo que hacíamos antes, que eran informes muy editados, vamos a tener informes más cortitos y un debate picante en el piso", explicó Tartu, dejando en claro que la apuesta esta vez es por la espontaneidad y la actualidad en tiempo real.

Sabrina Rojas, por su parte, no ocultó la emoción que le genera el regreso. "Estoy muy contenta. Cuando nos fuimos sentía que PEA tenía mucho más para dar al aire. Volver fue algo muy deseado. Ver la promo me pone la piel de gallina", confesó la conductora a PrimiciasYA. Y destacó el vínculo que la une a su compañero de conducción: "Increíblemente con Tartu funcionamos de manera muy bien y genuina. Hay una unión entre nosotros y en el equipo". Tartu también coincidió en ese punto: "Que lindo volver. Nos tomamos unos meses de descanso y, en ese tiempo, extrañamos hacer el programa".

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¿Cómo queda la grilla de las noches de América TV?

La programación nocturna de América TV queda ordenada de la siguiente manera: a las 20hs continúa LAM, el exitoso ciclo de Ángel de Brito. A las 22hs, Beto Casella con BTV. A las 23hs arranca PEA con Sabrina Rojas y Tartu. Y ya pasada la medianoche, a las 00hs, abre las puertas Polémica en el Bar, conducido por Mariano Iúdica.

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