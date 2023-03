Habló la mujer trans que participó en la cámara oculta que Jorge Rial le hizo a Marcelo Corazza: "Me arrepentí"

“Me arrepentí de hacer esa cámara oculta”, aclaró de movida Julieta en diálogo con el conductor de LAM (América TV), al tiempo que explicó que por ese entonces cuando se hizo aquella polémica grabación tenía unos 18 o 19 años, vale decir que era mayor de edad.

A lo largo de la charla, Biesa confió que había conocido a Corazza a través de un chat y que el encuentro -que es donde se los vio besándose- estuvo totalmente consensuado, así como también que luego de ello no volvieron a verse.

Asimismo, dejó claro que no le pagaron por participar de aquella cámara oculta, aunque “Sí tuve canjes, que en ese momento no era común: peluquería, masajes de pies”.

Por último, Biesa volvió sobre sus palabras y reafirmó su arrepentimiento por lo que hizo, ya que no sólo perjudicó a Marcelo Corazza sino a ella también. “Por las cosas que hice, pedí disculpas en ese momento. (...) Esa cámara me marcó, truncó mis sueños. Yo había ido a Buenos Aires para hacer carrera y después de esa exposición ya no tenía lugar”, aseguró.

Santiago del Moro muy fuerte sobre la detención de Marcelo Corazza: "Con los chicos no"

Este lunes, la noticia de la detención de Marcelo Corazza por ser el presunto culpable de integrar una red de trata de personas y corrupción de menores sacudió al ambiente artístico, y durante toda la jornada el ojo estuvo puesto en qué dirían desde Telefé al respecto, y cómo comenzaría Santiago del Moro la nueva edición de Gran Hermano 2022.

Y como no podía ser de otra manera, el conductor se tomó unos minutos al inicio del reality que se encuentra en su instancia final, y habló muy seriamente sobre el tema.

"Este programa nos ha llevado por diferentes lugares, era el programa que siempre soñé hacer, y hoy me toca salir a hablar de esto. El canal acaba de emitir un comunicado con respecto a un empleado de hace veinte años que es el señor Marcelo Corazza, y la acusación que se le hace es espantosa", comenzó Del Moro.

Santiago del Moro muy fuerte sobre la detención de Marcelo Corazza.jpg

"A mi personalmente, como persona, ser humano y como papá es un lugar al que me cuesta mucho llegar, y pido justicia absoluta y en caso de ser culpable el peor de los castigos. Si una persona es acusada tiene derecho a defenderse, pero tengo las mismas dudas que ustedes, las mismas preguntas que ustedes", añadió.

"Personalmente no lo conozco más allá de un cruce acá, el está trabajando en este programa y muchos más, y todos estamos en shock, con las mismas o más incertidumbre que ustedes. No quería salir y leer el comunicado, pero imagínense que teníamos las mismas dudas que ustedes", continuó el conductor.

"No tengo más que decir, cuando se habla del gran primo no es el tampoco. Gran primo es otro productor con la voz distorsionada, Marcelo Corazza no tiene nada que ver con la casa, sí con este estudio. Yo, en nombre mío y de mis compañeros pedimos justicia, con los chicos no, ni ayer ni hoy ni nunca. Es un tema que me toca mucho, no por algo personal, pero sí me ocupa y como les dije no tengo ningún tipo de mirada piadosa con ese delito en particular", concluyó.