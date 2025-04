Video: el insólito error en vivo de una periodista al hablar de la muerte del Papa Francisco

El error sucedió mientras la periodista intentaba narrar con solemnidad los actos del papa Francisco en la tradicional bendición “Urbi et Orbi”, realizada el Domingo de Resurrección desde el Vaticano. El pontífice, como es costumbre, recorrió parte de la plaza de San Pedro en el papamóvil, saludando a los fieles reunidos.

Durante el enlace informativo, la presentadora sostuvo con seguridad:

“El papa Francisco se despidió en el Batimóvil”.

Un desliz que rápidamente generó desconcierto en el set y posteriormente se viralizó a través de clips en redes sociales.

El momento no tardó en volverse tendencia. Usuarios en plataformas como Twitter, TikTok e Instagram compartieron el fragmento del noticiero acompañado de comentarios jocosos, memes y ediciones de video que mostraban al papa a bordo del mítico Batimóvil de Batman.

Algunos comentarios decían:

“¿Acaso el Vaticano ya firmó con DC Comics?”,

“Nuevo crossover confirmado: Batman y el Vaticano”,

“Ni el papa se salva de los errores en vivo”.

La confusión entre el papamóvil, vehículo oficial usado por el sumo pontífice para sus apariciones públicas, y el Batimóvil, famoso auto de ficción del superhéroe Batman, no pasó desapercibida ni siquiera por medios internacionales, que replicaron el momento en notas virales.

Embed - A24.com on Instagram: " EL ÚLTIMO RECORRIDO DEL PAPA EN EL PAPAMÓVIL Un día antes de su muerte, el Papa Francisco volvió a mostrarse en público para la tradicional bendición pascual Urbi et Orbi. Saludó a miles de fieles desde el papamóvil y expresó, a través de un colaborador, un fuerte mensaje de paz y libertad. A sus 88 años, con visibles complicaciones de salud, Francisco no presidió la misa de Pascua, pero se mantuvo presente con un saludo breve y su bendición final. El evento reunió a 35.000 personas en la Plaza San Pedro. En su mensaje, condenó la guerra en Gaza, pidió un alto el fuego, y llamó al desarme global. “Estas son las armas de la paz: las que construyen el futuro, en lugar de sembrar muerte”, expresó. #PapaFrancisco #Vaticano #Pascua #Papamóvil #A24"