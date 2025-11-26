Gianinna Maradona se olvidó para siempre de Daniel Osvaldo y tiene nuevo amor: las primeras fotos

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se separaron definitivamente en mayo de 2025 luego de varias versiones de crisis que atravesó la pareja.
A unos meses de separarse del ex futbolista Daniel Osvaldo, Gianinna Maradona ya se muestra acompañada de quien sería su nueva pareja. Enterate quién es.
Lo cierto es que en las últimas horas se conoció quién es el nuevo amor de la hija de Diego Maradona tras terminar su relación con el ex de Jimena Barón y con quien ya se muestra juntos en público y en encuentros con amigos en común.
En el ciclo Puro Show (El Trece) dieron a conocer las primeras fotos de Gianinna con el hombre que habría conquistado su corazón, al cual conoce hace mucho tiempo y volvieron a encontrarse.
"La que está en pareja con un chico que estuvo hace mucho tiempo en algo informal pero ahora están metidos es Gianinna Maradona con Guido Sergi", indicó Carolina Molinari después de dar varias pistas en la información enigmática.
"Él tiene 40 años, trabaja con la familia y tiene una imprenta. Jugó en inferiores de chico y después se dedicó a otra cosa, es un chico súper tranquilo. Está separado desde hace mucho tiempo y es papá de dos nenas chiquitas", aportó la panelista más datos sobre Guido.
En ese sentido comentó que él acompañó a Gianinna Maradona en un evento y que optó por no levantar sospechas del vínculo que tenían. Además, mostró las imágenes que ya suben juntos en las redes.
"Hace poco cuando se hizo el evento de Olga en homenaje a Maradona, él la acompaña (a Gianinna) pero no quería que se lo viera, se mantuvo muy al margen", explicó la panelista.
Jana Maradona y sus hermanas Dalma y Gianinna no mantuvieron contacto durante años pero la muerte de Diego Maradona parecía haberlas unido en el dolor.
Lo cierto es que en una entrevista para el stream 805 de Boca Juniors, la joven se sinceró y contó cómo se lleva en la actualidad con Dalma y Gianinna.
"Con Dalma y Gianinna hay un poco más de distancia porque obviamente, somos uno de cada pueblo, eso es una realidad. El vínculo fue difícil de construir con mi papá en vida", confió con absoluta sinceridad.
Luego, la hija de Valeria Sabalain aseguró que luego de la muerte del astro del fútbol ocurrida en noviembre de 2020 se mejoró un poco el contacto y vínculo entre la familia, aunque también tuvieron sus diferencias en el medio.
"Desde que él no está más, hay un montón de cuestiones que nos atraviesan a los 5 y que no hay forma de afrontar si no lo hacemos juntos. Sabemos que hay mucho y muy lindo por hacer por papá. En pos de eso nos hablamos, nos llamamos y hemos tomado una birra pero también nos hemos puteado", confesó.
Y sobre las muchas idas y vueltas que existieron entre los hijos de Diego, Jana Maradona destacó: "Tenemos conflictos como cualquier familia. Somos honestos y es necesario pasar por estas cosas porque estamos intentando construir un vínculo".