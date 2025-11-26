En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Aumento
Previsional

ANSES diciembre: nuevos aumentos, bono extra y aguinaldo para jubilados y asignaciones

El organismo previsional aplicará en diciembre un aumento del 2,3% que impactará en jubilaciones, pensiones, AUH y SUAF. Además, abonará un bono extraordinario y el medio aguinaldo, conformando uno de los ingresos más altos del año para millones de beneficiarios.

ANSES diciembre: nuevos montos

ANSES diciembre: nuevos montos, bono extra y aguinaldo para jubilados y asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cerrará diciembre con una recomposición generalizada de ingresos que impactará en jubilaciones, pensiones, AUH, SUAF y todas las prestaciones del sistema. La mejora se sostiene en un combo que llega al bolsillo en un mes clave: Aumento del 2,3%, medio aguinaldo y bono extraordinario de $70.000. Con estos tres componentes, millones de beneficiarios accederán a montos récord para terminar el año.

Leé también ANSES activa bonos de $50.000 y $40.000 para jubilados: consultá con el DNI si te toca cobrar
ANSES activa bonos de $50.000 y $40.000 para jubilados: consultá con DNI si te toca cobrar

El ajuste se basa en la inflación de septiembre informada por el INDEC, que activó la movilidad mensual vigente desde abril de 2024. Esta fórmula actualiza automáticamente los haberes según el IPC, evitando rezagos frente al aumento de precios. En diciembre beneficiará a más de 7 millones de jubilados y pensionados y a cerca de 5 millones de familias que perciben asignaciones familiares y sociales.

Los pagos comenzarán a liquidarse desde el 9 de diciembre, siguiendo el esquema habitual por terminación de DNI.

Aumento del 2,3%: cómo impacta en cada prestación de ANSES

El incremento de diciembre será del 2,3%, en línea con la inflación nacional de septiembre. Si bien supera el IPC porteño (2,2%), queda ligeramente por debajo de algunas estimaciones previas del Banco Central.

Con este ajuste, todos los haberes —jubilaciones, pensiones, AUH, SUAF y prestaciones complementarias— se actualizan automáticamente, sin necesidad de trámites adicionales.

Jubilados y pensionados: cuánto cobrarán en diciembre

Jubilación mínima

La mínima pasa de $333.085,39 a $340.746,35. A esto se le suma:

  • Bono extraordinario: $70.000

  • Medio aguinaldo: $170.373,18

Ingreso final de diciembre para la mínima: $581.119,53

Este será el monto que cobrará el grupo más numeroso de jubilados.

Jubilación máxima

En el otro extremo, la jubilación máxima sube de $2.241.349,35 a $2.292.900,39, lo que implica una mejora de $51.551,04.

Sumando el medio aguinaldo de $1.146.450,19, el monto total en diciembre alcanzará:

Total de la máxima: $3.439.350,58

ANSES_bono

PUAM y Pensiones No Contributivas: cuánto se cobra

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)

Equivalente al 80% de la jubilación mínima, quedará en $272.597,08.

Con el bono de $70.000 y el aguinaldo de $136.298,54, el total asciende a:

Total PUAM diciembre: $478.895,62

PNC por invalidez o vejez

El haber se ubica en $238.522,44.

Sumando bono y aguinaldo, el ingreso final será:

Total PNC: $427.783,67

PNC para Madres de Siete Hijos

Estas pensiones equivalen al haber mínimo y, por lo tanto, recibirán también:

$581.119,53 en diciembre.

Además, en muchos casos pueden sumar la Tarjeta Alimentar, administrada por el Ministerio de Capital Humano.

AUH diciembre 2025: cuánto se cobra con el aumento

La Asignación Universal por Hijo también aumenta 2,3%. El monto bruto pasa de $119.691 a $122.444 por cada hijo.

Como todos los meses, ANSES paga el 80% en mano y retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH.

  • Monto total: $122.444

  • En mano (80%): $97.955,20

  • Retención (20%): $24.488,80

AUH por discapacidad

El valor asciende a $398.697, con un pago mensual directo de:

  • En mano: $318.957,60

AUH Zona Austral: montos diferenciados

En las provincias con adicional por zona (Santa Cruz, Tierra del Fuego, parte de Chubut, Neuquén y La Pampa), los valores son más altos:

  • AUH Zona Austral: $159.178

  • AUH por discapacidad: $414.644,80

  • Pago en mano: $127.342,40 y $331.715,84 respectivamente

SUAF: cuánto cobran los trabajadores registrados

El aumento también alcanza al régimen de Asignaciones Familiares (SUAF). Para el primer rango, los montos quedan así:

  • Asignación por hijo: $61.228

  • Asignación por hijo con discapacidad: $199.355

Además:

  • Nacimiento: $71.368

  • Adopción: $426.710

  • Matrimonio: $106.950

El Gobierno también actualizó los topes de ingreso para que más familias accedan a SUAF:

  • Tope individual: $2.510.042

  • Tope familiar: $5.020.084

Cuándo se paga el aumento, el bono y el aguinaldo

ANSES comenzará a depositar el aumento, el bono de $70.000 y el medio aguinaldo a partir del 9 de diciembre, siempre según terminación de DNI.

El orden de pago será:

  • Jubilados y pensionados con la mínima

  • Beneficiarios de PUAM

  • Pensiones No Contributivas

  • AUH, SUAF y el resto de las asignaciones

El calendario oficial completo se publicará en los primeros días del mes en Mi ANSES y en el sitio oficial del organismo.

Cómo consultar el monto exacto de diciembre

Los beneficiarios podrán consultar sus haberes actualizados en:

  • Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social

  • App Mi ANSES (Android y iOS)

  • Línea 130

  • Oficinas de ANSES, con turno previo

Desde estas plataformas se puede verificar el detalle del pago, descargar el recibo digital y corroborar si corresponde la Tarjeta Alimentar, el bono extraordinario o cualquier complemento adicional.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Aumento Bono
Notas relacionadas
ANSES DICIEMBRE: quiénes cobran los $320.000 de ANSES
ANSES anuncia el calendario y actualiza los haberes con aumento para fin de año
Importante anuncio de ANSES: fecha del aguinaldo confirmada y nuevos valores actualizados

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar