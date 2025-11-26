ANSES diciembre: nuevos aumentos, bono extra y aguinaldo para jubilados y asignaciones

Con este ajuste, todos los haberes —jubilaciones, pensiones, AUH, SUAF y prestaciones complementarias— se actualizan automáticamente, sin necesidad de trámites adicionales.

Jubilados y pensionados: cuánto cobrarán en diciembre

Jubilación mínima

La mínima pasa de $333.085,39 a $340.746,35. A esto se le suma:

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo: $170.373,18

Ingreso final de diciembre para la mínima: $581.119,53

Este será el monto que cobrará el grupo más numeroso de jubilados.

Jubilación máxima

En el otro extremo, la jubilación máxima sube de $2.241.349,35 a $2.292.900,39, lo que implica una mejora de $51.551,04.

Sumando el medio aguinaldo de $1.146.450,19, el monto total en diciembre alcanzará:

Total de la máxima: $3.439.350,58

ANSES_bono

PUAM y Pensiones No Contributivas: cuánto se cobra

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)

Equivalente al 80% de la jubilación mínima, quedará en $272.597,08.

Con el bono de $70.000 y el aguinaldo de $136.298,54, el total asciende a:

Total PUAM diciembre: $478.895,62

PNC por invalidez o vejez

El haber se ubica en $238.522,44.

Sumando bono y aguinaldo, el ingreso final será:

Total PNC: $427.783,67

PNC para Madres de Siete Hijos

Estas pensiones equivalen al haber mínimo y, por lo tanto, recibirán también:

$581.119,53 en diciembre.

Además, en muchos casos pueden sumar la Tarjeta Alimentar, administrada por el Ministerio de Capital Humano.

AUH diciembre 2025: cuánto se cobra con el aumento

La Asignación Universal por Hijo también aumenta 2,3%. El monto bruto pasa de $119.691 a $122.444 por cada hijo.

Como todos los meses, ANSES paga el 80% en mano y retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH.

Monto total: $122.444

En mano (80%): $97.955,20

Retención (20%): $24.488,80

AUH por discapacidad

El valor asciende a $398.697, con un pago mensual directo de:

En mano: $318.957,60

AUH Zona Austral: montos diferenciados

En las provincias con adicional por zona (Santa Cruz, Tierra del Fuego, parte de Chubut, Neuquén y La Pampa), los valores son más altos:

AUH Zona Austral: $159.178

AUH por discapacidad: $414.644,80

Pago en mano: $127.342,40 y $331.715,84 respectivamente

SUAF: cuánto cobran los trabajadores registrados

El aumento también alcanza al régimen de Asignaciones Familiares (SUAF). Para el primer rango, los montos quedan así:

Asignación por hijo: $61.228

Asignación por hijo con discapacidad: $199.355

Además:

Nacimiento: $71.368

Adopción: $426.710

Matrimonio: $106.950

El Gobierno también actualizó los topes de ingreso para que más familias accedan a SUAF:

Tope individual: $2.510.042

Tope familiar: $5.020.084

Cuándo se paga el aumento, el bono y el aguinaldo

ANSES comenzará a depositar el aumento, el bono de $70.000 y el medio aguinaldo a partir del 9 de diciembre, siempre según terminación de DNI.

El orden de pago será:

Jubilados y pensionados con la mínima

Beneficiarios de PUAM

Pensiones No Contributivas

AUH, SUAF y el resto de las asignaciones

El calendario oficial completo se publicará en los primeros días del mes en Mi ANSES y en el sitio oficial del organismo.

Cómo consultar el monto exacto de diciembre

Los beneficiarios podrán consultar sus haberes actualizados en:

Mi ANSES , con CUIL y Clave de la Seguridad Social

App Mi ANSES (Android y iOS)

Línea 130

Oficinas de ANSES, con turno previo

Desde estas plataformas se puede verificar el detalle del pago, descargar el recibo digital y corroborar si corresponde la Tarjeta Alimentar, el bono extraordinario o cualquier complemento adicional.