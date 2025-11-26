ANSES diciembre: nuevos aumentos, bono extra y aguinaldo para jubilados y asignaciones
El organismo previsional aplicará en diciembre un aumento del 2,3% que impactará en jubilaciones, pensiones, AUH y SUAF. Además, abonará un bono extraordinario y el medio aguinaldo, conformando uno de los ingresos más altos del año para millones de beneficiarios.
ANSES diciembre: nuevos montos, bono extra y aguinaldo para jubilados y asignaciones
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cerrará diciembre con una recomposición generalizada de ingresos que impactará en jubilaciones, pensiones, AUH, SUAF y todas las prestaciones del sistema. La mejora se sostiene en un combo que llega al bolsillo en un mes clave: Aumento del 2,3%, medio aguinaldo y bono extraordinario de $70.000. Con estos tres componentes, millones de beneficiarios accederán a montos récord para terminar el año.
El ajuste se basa en la inflación de septiembre informada por el INDEC, que activó la movilidad mensual vigente desde abril de 2024. Esta fórmula actualiza automáticamente los haberes según el IPC, evitando rezagos frente al aumento de precios. En diciembre beneficiará a más de 7 millones de jubilados y pensionados y a cerca de 5 millones de familias que perciben asignaciones familiares y sociales.
Los pagos comenzarán a liquidarse desde el 9 de diciembre, siguiendo el esquema habitual por terminación de DNI.
Aumento del 2,3%: cómo impacta en cada prestación de ANSES
El incremento de diciembre será del 2,3%, en línea con la inflación nacional de septiembre. Si bien supera el IPC porteño (2,2%), queda ligeramente por debajo de algunas estimaciones previas del Banco Central.
Con este ajuste, todos los haberes —jubilaciones, pensiones, AUH, SUAF y prestaciones complementarias— se actualizan automáticamente, sin necesidad de trámites adicionales.
Jubilados y pensionados: cuánto cobrarán en diciembre
Jubilación mínima
La mínima pasa de $333.085,39 a $340.746,35. A esto se le suma:
Bono extraordinario: $70.000
Medio aguinaldo: $170.373,18
Ingreso final de diciembre para la mínima: $581.119,53
Este será el monto que cobrará el grupo más numeroso de jubilados.
Jubilación máxima
En el otro extremo, la jubilación máxima sube de $2.241.349,35 a $2.292.900,39, lo que implica una mejora de $51.551,04.
Sumando el medio aguinaldo de $1.146.450,19, el monto total en diciembre alcanzará:
Total de la máxima: $3.439.350,58
PUAM y Pensiones No Contributivas: cuánto se cobra
PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)
Equivalente al 80% de la jubilación mínima, quedará en $272.597,08.
Con el bono de $70.000 y el aguinaldo de $136.298,54, el total asciende a:
Total PUAM diciembre: $478.895,62
PNC por invalidez o vejez
El haber se ubica en $238.522,44.
Sumando bono y aguinaldo, el ingreso final será:
Total PNC: $427.783,67
PNC para Madres de Siete Hijos
Estas pensiones equivalen al haber mínimo y, por lo tanto, recibirán también:
$581.119,53 en diciembre.
Además, en muchos casos pueden sumar la Tarjeta Alimentar, administrada por el Ministerio de Capital Humano.
AUH diciembre 2025: cuánto se cobra con el aumento
La Asignación Universal por Hijo también aumenta 2,3%. El monto bruto pasa de $119.691 a $122.444 por cada hijo.
Como todos los meses, ANSES paga el 80% en mano y retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH.
Monto total: $122.444
En mano (80%): $97.955,20
Retención (20%): $24.488,80
AUH por discapacidad
El valor asciende a $398.697, con un pago mensual directo de:
En mano: $318.957,60
AUH Zona Austral: montos diferenciados
En las provincias con adicional por zona (Santa Cruz, Tierra del Fuego, parte de Chubut, Neuquén y La Pampa), los valores son más altos:
AUH Zona Austral: $159.178
AUH por discapacidad: $414.644,80
Pago en mano: $127.342,40 y $331.715,84 respectivamente
SUAF: cuánto cobran los trabajadores registrados
El aumento también alcanza al régimen de Asignaciones Familiares (SUAF). Para el primer rango, los montos quedan así:
Asignación por hijo: $61.228
Asignación por hijo con discapacidad: $199.355
Además:
Nacimiento: $71.368
Adopción: $426.710
Matrimonio: $106.950
El Gobierno también actualizó los topes de ingreso para que más familias accedan a SUAF:
Tope individual: $2.510.042
Tope familiar: $5.020.084
Cuándo se paga el aumento, el bono y el aguinaldo
ANSES comenzará a depositar el aumento, el bono de $70.000 y el medio aguinaldo a partir del 9 de diciembre, siempre según terminación de DNI.
El orden de pago será:
Jubilados y pensionados con la mínima
Beneficiarios de PUAM
Pensiones No Contributivas
AUH, SUAF y el resto de las asignaciones
El calendario oficial completo se publicará en los primeros días del mes en Mi ANSES y en el sitio oficial del organismo.
Cómo consultar el monto exacto de diciembre
Los beneficiarios podrán consultar sus haberes actualizados en:
Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social
App Mi ANSES (Android y iOS)
Línea 130
Oficinas de ANSES, con turno previo
Desde estas plataformas se puede verificar el detalle del pago, descargar el recibo digital y corroborar si corresponde la Tarjeta Alimentar, el bono extraordinario o cualquier complemento adicional.