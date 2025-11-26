Aguinaldo de ANSES: cuánto recibirán los jubilados tras el aumento y el bono de diciembre

ANSES_asignacion

ANSES: cuánto cobrarán los jubilados de la mínima en diciembre

En diciembre, los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben la mínima cobrarán $340.879,59. El SAC correspondiente será de $170.439,79. Si se le suma el bono fijo, el total que recibirán ese mes alcanzará los $581.319,38.

En el extremo opuesto, quienes acceden a la jubilación máxima tendrán un ingreso mensual de $2.304.138,53. Su medio aguinaldo será de $1.152.069,27, por lo que el haber de diciembre se elevará a $3.456.207,80.

ANSES: cuánto cobrará por la Pensión Universal para el Adulto Mayor

El monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la mínima, quedará fijado en $272.703,67. El medio aguinaldo será de $136.351,83. Con el aporte extra de Anses, el pago total del mes se ubicará en $479.055,50.

Este beneficio está dirigido a personas desde los 65 años que no reúnen los años de aporte suficientes para acceder a una jubilación ordinaria.

Las PNC por invalidez, que representan el 70% del haber mínimo, subirán a $238.615,71. El SAC será de $119.307,86, y con el bono incluido, el monto final a cobrar será de $427.923,57.