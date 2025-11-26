Aguinaldo de ANSES: cuánto recibirán los jubilados tras el aumento y el bono de diciembre
El organismo previsional aplicará un nuevo incremento y abonará el segundo medio aguinaldo del año. Así quedan los montos para jubilaciones, pensiones y PNC.
Cuánto recibirán los jubilados tras el aumento y el bono de diciembre de ANSES (Foto: archivo).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en diciembre de 2025 se abonará el segundo Sueldo Anual Complementario (SAC) a jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas (PNC). Este pago extraordinario equivale a la mitad del ingreso más elevado que cada beneficiario haya percibido durante la segunda parte del año.
ANSES: de cuánto será el ajuste de haberes en diciembre
Para el último mes de 2025, los haberes previsionales volverán a actualizarse. El incremento será del 2,34%, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 274/2024. La suba supera levemente el 2,3% informado por el INDEC, debido al mecanismo de redondeo aplicado en la medición oficial.
A pesar del incremento, quienes reciben el haber mínimo tendrán una mejora real más baja: el bono mensual de $70.000 permanece congelado, por lo que la variación efectiva frente a noviembre se reduce al 1,93%.
Es importante remarcar que el aguinaldo se calcula exclusivamente sobre el haber previsional, sin incluir el bono adicional que abona ANSES.
ANSES: cuánto cobrarán los jubilados de la mínima en diciembre
En diciembre, los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben la mínima cobrarán $340.879,59. El SAC correspondiente será de $170.439,79. Si se le suma el bono fijo, el total que recibirán ese mes alcanzará los $581.319,38.
En el extremo opuesto, quienes acceden a la jubilación máxima tendrán un ingreso mensual de $2.304.138,53. Su medio aguinaldo será de $1.152.069,27, por lo que el haber de diciembre se elevará a $3.456.207,80.
ANSES: cuánto cobrará por la Pensión Universal para el Adulto Mayor
El monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la mínima, quedará fijado en $272.703,67. El medio aguinaldo será de $136.351,83. Con el aporte extra de Anses, el pago total del mes se ubicará en $479.055,50.
Este beneficio está dirigido a personas desde los 65 años que no reúnen los años de aporte suficientes para acceder a una jubilación ordinaria.
Las PNC por invalidez, que representan el 70% del haber mínimo, subirán a $238.615,71. El SAC será de $119.307,86, y con el bono incluido, el monto final a cobrar será de $427.923,57.