WhatsApp: llegó la función que todos pedían para las llamadas

Cómo eludir determinadas llamadas en WhatsApp

Según había manifestado WABetaInfo, el portal especializado en el servicio de mensajería, el Modo No Molestar podía activarse desde la configuración de la aplicación en tan solo algunas versiones de la beta para Android.

Este evita que los llamados sean notificados, mientras que se le avisa a la persona que llamó el hecho de que el celular tiene activado el modo "no molestar" con un aviso que expresa: "Silencio, modo no molestar activado".

El objetivo de dicha función es reducir el riesgo a los usuarios de ser estafados y evitar las comunicaciones desconocidas y no solicitadas, también conocidas como spam. La otra meta es fomentar "los mensajes privados".

Cómo saber si alguien te espía en WhatsApp

Cabe destacar que no se debe utilizar aplicaciones como WhatsApp Plus, ya que estas pueden tener acceso a lo que se envía en las notas de voz al no estar protegido con la privacidad de extremo a extremo.

Teniendo en cuenta eso, se debe seguir una serie de simples pasos, si se cuenta con un dispositivo Android:

Ir a los Ajustes.

Ingresar a Aplicaciones y ubicar WhatsApp.

Allí figurarán los permisos.

Desactivar la opción que permite que Google o el teléfono Android pueda acceder al micrófono de WhatsApp.

De esa manera, se evitará que, al enviar un mensaje de voz, este no quedará almacenado en la nube. En el caso de contar con iPhone, el procedimiento será distinto: