La dura reacción de Chechu Bonelli ante la foto de su ex Darío Cvitanich con Ivana Figueiras

Incluso luego el ex delantero llevó a Ivana a la cancha de Banfield para ver un partido del club del Sur donde él surgió futbolísticamente y es muy querido por la gente. "Conociendo nuevos horizontes", indicó Ivana.

Tras la confirmación oficial del romance, la conductora de ESPN respondió en las redes sociales de manera picante aferrándose al deporte y el afecto de sus amistades.

"Hoy se vuelve...", indicó Chechu Bonelli con una foto donde se la ve preparándose para disputar un partido de hockey y con su rostro serio.

Luego, una vez finalizado el partido, la periodista dejó un mensaje muy picante y lleno de descarga: "Las que están, las que bancan, las que se preocupan, las que arengan, equipo en todo sentido! Las quiero chicas!".

Y agregó contundente con un palito que estaría dirigido indirectamente a su ex marido: "Y mi DT un hombre con todas las letras! Gracias Gus!".

La foto que subió Ivana Figueiras con Darío Cvitanich

Ivana Figueiras subió además una imagen abrazada a Darío Cvitanich junto a los emojis de dos corazones y un misil dejando en claro el buen momento que atraviesan y lo afianzada que está la relación después de blanquear el vínculo públicamente.

Tras conocerse su separación, Cvitanich rompió el silencio y explicó que la relación terminó con Chechu Bonelli con respeto y cariño y que no hubo terceros involucrados ni infidelidades. La periodista deportiva, no tiene la misma versión.

El ex futbolista de Boca y Racing negó que la separación fuera producto de esta nueva relación con Figueiras, dejando claro que todo ocurrió de manera natural y sin terceros involucrados.

“Me dijo que no tiene nada que esconder que es una separación que lleva más de 6 meses”, indicó Daniel Fava sobre la conversación que tuvo con el ex deportista y que la misma se dio porque "se acabó el amor".

Lo cierto es que a meses de conocerse de su separación de Chechu Bonelli, Darío Cvitanich blanqueó su romance con la modelo Ivana Figueiras.