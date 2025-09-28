El mensaje más esperanzador de Daniela Celis sobre la salud de Thiago Medina

"Se encuentra con recuperación de su estado general. Con mejoría de los parámetros respiratorios bajo maniobras para salir de la asistencia respiratoria mecánica, en trabajo conjunto de los equipos de cirugía, terapia intensiva, kinesiología y nutrición", precisó.

"Continúa sin requerimiento inotrópico y con parámetros estables, bajo cobertura antibiótica. Seguims rezando por su recuperación, con mucha energía para tenerlo con nosotros pronto", finalizó su alentador mensaje Daniela Celis sobre la salud de Thiago Medina volviendo a reiterar que siga la cadena de oración para que pueda recuperarse.

El día sábado, Daniela contó que Thiago había tenido también una leve mejoría en su salud: "¡Thiago hoy experimentó una leve mejoría! El resto de los parámetros continúan igual", y siguió con el "pedido de cadena de oración" al asegurar que "es muy importante para este proceso".

En tanto, Camilota, hermana de Medina, aseguró: “Queremos agradecer de todo corazón a cada uno por el amor. Los mensajes y el apoyo que nos brindan en este momento tan difícil. Sentimos muy cerca cada palabra y cada oración. Les pedimos que sigan acompañándonos con su fe y sus rezos para mi hermano, que está luchando con todas sus fuerzas. Gracias infinitas por estar. Por no soltarnos y por demostrar tanto cariño”.

Desde el momento del grave accidente ocurrido en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno, Daniela Celis se mostró firme junto a su ex en el hospital y también al cuidado de las pequeñas gemelas.

El sueño que postergó Daniela Celis para acompañar a Thiago Medina y cuidar a sus hijas

Hace unos días, Daniela Celis compartió en las redes sociales un profundo mensaje en medio de la internación en terapia intensiva de Thiago Medina quien lucha por su vida tras el grave accidente que sufrió al chocar con la moto contra un auto en Moreno.

Pestañela contó que tenía cerrada una importante propuesta laboral en un emblemático teatro pero que decidió priorizar estar junto a su ex y sus dos pequeñas hijas en este difícil momento familiar que atraviesan.

"Sé que hay un mundo conmigo, con nosotras, con él, me siento contenida, siento sus fuerzas, su energía, sus oraciones, creo en la vida en los milagros y en los por qué. Hoy mi vida se volvió un desafío, donde me encuentro tomando decisiones que jamás pensé tomar", comenzó su mensaje.



"Ayer 24 de septiembre tenía mi primera función participación en el Gran Rex, un show soñado, donde decidí no hacerlo para priorizar el tiempo con mis hijas y que no sientan mi ausencia también. Paré mi vida por ellas, por él, les quiero agradecer todos los mensajes lindos todo el amor que me envían que los recibo siempre", finalizó su profundo posteo la ex Gran Hermano.