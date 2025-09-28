El desgarrador video de Cris Morena por Romina Yan y su nieta Mila: "La vida es un segundo"

La actriz y protagonista de la ficción Chiquititas, Romina Yan, murió el 28 de septiembre de 2010 a los 36 años cuando sufrió una descompensación a la salida del gimnasio donde entrenaba. Era madre de Azul, Valentino y Franco, fruto de su matrimonio con Darío Giordano.

Por su parte, la pequeña Mila de 7 años falleció en un trágico accidente náutico en Miami el 28 de julio de este año mientras navegaba en un velero, el cual fue embestido por una barcaza en la Bahía de Biscayne, donde también resultaron fallecidas otras dos niñas.

Tras enterarse la triste noticia, tanto Cris Morena como Gustavo Yankelevich viajaron de urgencia a Miami para acompañar y contener de cerca a Tomás Yankelevich y su esposa Sofía Reca en ese duro momento.

Hace unos días, Cris Morena también recordó a su hija y su nieta en una de las funciones del grupo Erreway en el Movistar Arena ante el aplauso y lágrimas del público.

Cómo fue el accidente donde murió Mila, la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich

El accidente donde murió Mila Yankelevich, la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, ocurrió el 28 de julio de 2025 en Miami, Estados Unidos.

Mila, de 7 años, viajaba en un velero con otros niños y una instructora durante una actividad de la Fundación de Vela Juvenil de Miami cuando una barcaza embistió el velero. El choque ocurrio cerca de las 11:30 de la mañana y la colisión hundió el velero, lanzando a los tripulantes al agua.

A pesar de los esfuerzos de rescate, Mila, hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, y otras dos niñas fallecieron. La pequeña murió por ahogamiento accidental, según la autopsia.Todos los niños llevaban chalecos salvavidas al momento del accidente.

La Guardia Costera y la Comisión de Conservación de la Pesca y la Fauna de Florida están investigando el incidente. Se han descrito las causas del accidente como resultado de "imprudencia, impericia e irresponsabilidad", según un perito naval, refiriéndose a la barcaza y la situación en la que navegaba el velero, en una zona de maniobras muy reducidas.