Xtiian Zech y Juana Martínez: él es gay, ella pansexual y viven su amor "sin etiquetas"

Sin embargo, Xtiian Zech dijo que Juana Martínez “es la única mujer” que le gusta.

"El hecho de que esté perdidamente enamorado de mi novia no me hace menos gay, mi orientación sexual sigue siendo la misma antes y después de Juana", cuenta Xtiian. Por su parte, Juana deja muy claro que "uno no puede volver a alguien más de otra orientación sexual".

Juana Martínez y Xtiian Zech 3.jpeg

Cristian Zech, mejor conocido como Xtiian Zech, es un cantante mexicano. Es integrante de la banda Urband 5. Además, es famoso por sus videos en TikTok, donde cuenta con más de 800 mil seguidores. Por su parte, Juana Martínez es una youtuber e influencer colombiana con más de 2 millones de seguidores en Instagram.

La pareja ha tenido que explicar muchas veces su vínculo, pero también en la intimidad reconocen que tuvieron que trabajar mucho para darle un marco a eso genuino que sentían. “No fue un proceso fácil, fue muy duro”, reconocen ambos.