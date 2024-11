Yanina Latorre confesó que es lo que más le molesta del amor entre Wanda Nara y L-Gante

En una charla en el stream de Bondi entre Yanina y Viviana Canosa, la periodista reveló que el romance es en serio y que la empresaria está muy enamorada.

Pero, Yanina no pudo con su genio y reveló lo que más le molesta de este vínculo: “me dan pena sus hijos de Wanda y a ella le molesta que me den pena sus hijos, hacelo pero no lo muestres en un vivo. Chapando, L-Gante tiene 24”, indicó.

“Están juntos hace 3 años, ya garcha… se conocieron en París”, sumó.