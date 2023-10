Zaira Nara contó la verdad de su separación con Jakob Von Plessen

Y, agregó: “Obviamente que en una separación con hijos tan chiquitos es casi imposible que no haya un temblequeo en la familia que aún somos y siempre vamos a ser, pero supimos llevarlo de manera de que los chicos lo sientan lo menos posible”.

image.png

Zaira fue relacionada con otros hombres, pero ella no blanqueó ningún romance desde entonces, aunque se la vinculó con Facundo Pieres, ex de su amiga Paula Chaves, con la que se habría peleado por este tema.

“Hoy estoy muy bien, pero me costó muchísimo pasar por todo lo que pasé el año pasado. No es que me separé y ‘chau, listo, sigo para adelante’. Si bien fue un año laboral muy bueno, fue difícil desde lo personal, con muchos cambios. Y tuve que aprender a entender que mis hijos no son sólo míos”, sumó.

“Tengo más claro lo que quiero en una relación y estoy abierta al amor. Sigo creyendo en el amor, pero también creo en la intimidad y en el respeto de los sentimientos”, dijo Zaira Nara.

“Estoy en un momento en el que no me escondo. Es decir, no me escondería, para nada, no dejaría de hacer un plan, pero no saldría a hablar del tema”, reveló.