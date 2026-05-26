Por qué Machu Picchu podría dejar de ser una "Nueva Maravilla del Mundo"

MACHU PICCHU protestas, bloqueos a los accesos y falta de cuidado a la infrastructura. Amenazas para el patrimonio de Machu Picchu. (Foto: /new wonders of the world)

“New 7 Wonders of the World” apunta entre los problemas a los cambios constantes ligados a la inestabilidad política del país, que afectan a la estructura gubernamental responsable del cuidado y mantenimiento de esa ruina arqueológica.

machu picchu 2 La organización internacional que amenaza con rebajar la clasificación de Machu Picchu. (foto: New 7wonders of the world)

Eso puede ser la etapa previa a un paso aún más grave. Desde 1981, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró a Machu Picchu como “Patrimonio Universal de la Humanidad”. El deterioro del lugar puede provocar que Naciones Unidas declare en peligro de supervivencia a todo el complejo creado por los incas en la “Montaña Vieja”.

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La "montaña vieja" de los incas, en peligro

Para la organización "New 7wonders of the world", a la hora de promover a Machu Picchu, en su página oficial dice: "Machu Picchu (pronunciado en español: [matu piktu]) o Machu Pikchu ([mtu pixtu]) es una ciudadela inca del siglo XV situada sobre una cresta montañosa a 2.430 metros sobre el nivel del mar. Está ubicada en la Región de Cusco, provincia de Urubamba, distrito de Machu Picchu, en Perú, sobre el Valle Sagrado, a 80 kilómetros al noroeste de Cuzco, por donde fluye el río Urubamba.

La mayoría de los arqueólogos cree que Machu Picchu fue construida como una residencia para el emperador inca Pachacútec (1438-1472). A menudo se la denomina erróneamente como la “Ciudad Perdida de los Incas” -un título que corresponde más precisamente a Vilcabamba-, y es el ícono más conocido de la civilización inca. Los incas construyeron el complejo alrededor de 1450, pero lo abandonaron un siglo después, durante la conquista española. Aunque era conocido localmente, los españoles no supieron de su existencia durante el período colonial y permaneció desconocido para el resto del mundo hasta que el historiador estadounidense Hiram Bingham le dio relevancia internacional en 1911.

Machu Picchu fue construida con el estilo clásico inca, con muros de piedra pulida ensamblados sin mortero. Sus tres estructuras principales son el Intihuatana, el Templo del Sol y la Sala de las Tres Ventanas. La mayoría de las edificaciones periféricas fueron reconstruidas para dar a los turistas una mejor idea de cómo lucían originalmente. Para 1976, el 30 por ciento de Machu Picchu había sido restaurado y las tareas de restauración continúan.

Machu Picchu fue declarado Santuario Histórico del Perú en 1981 y Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1983. En 2007, Machu Picchu fue elegida como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo en una votación global realizada por Internet.

machu picchu deja de ser patrimonio Una visión de la ciudadela de los Incas. Descuidada y amenazada por diferentes factores. (Foto: A24.com)

Patrimonio en riesgo

Machu Picchu ahora enfrenta una advertencia que genera preocupación en Perú y en el mundo del turismo internacional. Podría perder el reconocimiento simbólico como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo debido a problemas de mantenimiento, conflictos políticos y dificultades de gestión que afectan su preservación.

Aunque la distinción no tiene un sistema formal de expulsión ni fecha de vencimiento, la organización expresó preocupación por el estado general del sitio arqueológico y por las condiciones políticas que complican su administración.

El crecimiento masivo del turismo también provocó problemas. Especialistas vienen alertando desde hace años sobre el desgaste de las construcciones, la erosión de caminos, el impacto ambiental y la necesidad de reforzar los planes de conservación.

A eso se suma la inestabilidad política peruana, marcada en los últimos años por crisis presidenciales, protestas y cambios constantes en áreas gubernamentales vinculadas al patrimonio cultural y al turismo. Según las advertencias, esa falta de continuidad afecta los trabajos de mantenimiento y las inversiones necesarias para preservar el sitio.

Desde 1983, Machu Picchu también posee el reconocimiento oficial de la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Ese título sí tiene carácter internacional y está ligado a criterios de preservación cultural y natural.

Expertos señalan que, si el deterioro avanzara gravemente, UNESCO podría incluso incluir a Machu Picchu dentro de la lista de patrimonio en peligro, una medida que funcionaría como señal de alarma global sobre el estado de conservación de la antigua ciudadela inca.