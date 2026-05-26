Mientras la China Suárez pasea por Japón con Icardi, un video mostró la triste realidad de sus hijos en Turquía

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A raíz de esa situación, Paula Varela volvió a referirse al tema y lanzó una frase contundente: “Dejá que los chicos vengan a la Argentina, si estás en Japón”. Sus dichos rápidamente repercutieron en redes, donde cientos de usuarios comenzaron a cuestionar la decisión de la actriz.

Mauro Icardi y China Suárez - captura

Con el correr de las horas, la polémica creció todavía más y muchos cibernautas manifestaron su apoyo hacia Benjamín Vicuña, padre de Magnolia y Amancio. Incluso, algunos usuarios dejaron mensajes muy duros apuntando contra la actriz. “Sólo para que sepas, tus hijos están solos en Turquía hace una semana con una niñera, con la empleada Silvia (denunciada en la Justicia) y con el sospechoso chofer turco que fotografía niños ajenos y los postea en IG. (Claramente puedes ver en el video a tu ex suegra)”, escribieron en uno de los comentarios que más repercusión tuvo.

China Suárez y su mamá Marcela Ribeiro - captura

Cuál fue la insólita cita de Mauro Icardi y la China Suárez en Japón que generó polémica

Mientras la China Suárez y Mauro Icardi disfrutan de su controvertida escapada romántica por Japón, un inesperado video que se viralizó en redes sociales volvió a poner a la pareja en el centro de la polémica. La actriz finalmente pudo cumplir uno de sus mayores deseos personales luego de que el futbolista obtuviera un nuevo campeonato con el Galatasaray y aprovechara el descanso deportivo para viajar juntos al continente asiático.

Hace ya un tiempo, la actriz había confesado públicamente sus ganas de conocer ese destino. “Japón es uno de mis sueños, nunca fui”, había revelado durante una entrevista con el periodista Gustavo Méndez.

En aquella charla también recordó que años atrás estuvo muy cerca de concretar ese viaje, aunque una situación familiar se lo impidió a último momento. “Estuve a punto de ir con Marley, teníamos todos los pasajes, yo había invitado a mi mamá, a mi hermano y a mis hijos, pero Magnolia quedó internada una semana antes”, explicó en ese entonces sobre el problema de salud que atravesó su hija menor.

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Ahora, quien finalmente hizo realidad ese anhelo fue Mauro Icardi, que organizó el viaje junto a su pareja durante el receso futbolístico. Sin embargo, en medio de los paseos por las calles japonesas, unas imágenes captadas por argentinos desataron una fuerte discusión virtual.

La pareja fue filmada dentro de Mipig, un famoso bar temático japonés donde los clientes pueden merendar rodeados de pequeños cerdos. En el video se escucha a una mujer cuestionar la situación: “Pobrecito los chanchitos, qué necesidad”, comentó mientras grababa a ambos conversando dentro del local.

A partir de allí, varios usuarios apuntaron contra la China Suárez por su conocida postura vegetariana. “¿La China Suárez no era vegetariana? Digo, porque fue con Mauro a un lugar donde tienen chanchitos encerrados para que gente descerebrada pueda tocarlos”, escribió una usuaria, entre muchos otros mensajes que rápidamente se multiplicaron en redes.

Una vez más, cada movimiento de la China Suárez y Mauro Icardi volvió a generar repercusiones y opiniones divididas mientras continúan disfrutando de sus vacaciones en uno de los lugares más soñados por la actriz.