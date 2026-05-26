Brian Sarmiento rompió en llanto por una hiriente frase de su hija mayor: "Siempre miente"

Cabe recordar que antes de ingresar otra vez al programa, se conoció de una audiencia que existió entre el ex futbolista y la madre de dos de sus hijas donde las niñas expresaron su deseo de cambiarse el apellido por el del actual marido de la madre.

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Cómo fue la fuerte charla de Brian Sarmiento con sus hijas donde le pidieron cambiarse el apellido

Según reveló Ximena Damasco, abogada de Diana Ruiz, Brian Sarmiento participó recientemente de una reunión virtual con sus dos hijas, de 13 y 14 años, y allí las adolescentes le pidieron de manera directa cambiarse el apellido y ser adoptadas por Alan, el marido de su mamá.

"La reunión la propuso el abogado de Brian y era con el fin que él quería escuchar por boca de sus dos hijas que le pedían que el marido de Diana las adoptade. La verdad que fue muy triste y muy duro", sostuvo la letrada en diálogo con LAM (América Tv).

"Las chicas expusieron lo que ellas querían claramente y de manera tan madura. Era shockeante ver cómo la hija mayor le hablaba al padre y cómo le explicaban por qué querían que las adopte la pareja de su mamá", aseguró la abogada de Diana Ruiz.

En ese sentido, aseguró que Brian Sarmiento las escuchó y les respondió que las amaba y que quería recuperar el vínculo con ellas, fundamentando que no podía cumplir con ellas en su momento por falta de dinero.

"Él les decía que las amaba y que no pudo pasarles plata porque no tenía, que en el futuro quería revincularse con ellas denuevo", indicó la abogada.

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"Las chicas le decían que no querían su amor ni su plata, que ellas querían que su papá fuese Alan, el marido de su mamá, que es quien las cuida cuando están enfermas, las lleva al colegio y les da de comer", relató la abogada sobre el firme deseo de las adolescentes.

Y sobre la actitud posterior del ex futbolista tras esa importante charla con sus hijas, resaltó: "Después que se terminó ese zoom, él no se comunicó con las chicas para ver cómo estaban o cómo les fue en el colegio".

"Es el juez el que va a evaluar si las chicas pueden ser adoptadas o no por el progenitor a fin y se va a basar en escuchar a las nenas, que es lo más importante, ya tienen edad de poder ser escuchadas", concluyó la letrada.

"Mía, la mayor, ha llegado al punto que dijo: ‘no sé para qué le creemos, si sabemos que siempre miente. Ella le dijo yo amo a mi padre y mi padre es Alan’", comentó luego Diana Ruiz sobre el deseo de sus hijas de cambiarse el apellido.