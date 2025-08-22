Venus en Cáncer + Luna Nueva: los signos que recibirán sorpresas amorosas inesperadas

image La Luna Nueva abre la puerta a sorpresas emocionales que no veíamos venir. Foto: ideogram.

Venus en Cáncer + Luna Nueva: Los signos que más lo sentirán

Cáncer: el corazón late fuerte. Se abren nuevas historias o se renuevan viejas.

Escorpio: la intensidad emocional se convierte en ternura inesperada.

Piscis: una sorpresa amorosa puede devolverte la fe en los vínculos.

Capricornio: lo que parecía rígido se ablanda: te animás a sentir más.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa Venus en Cáncer?

Un tiempo donde el amor se vive con más ternura, cercanía y necesidad de cuidado.

¿Es común sentir nostalgia con Venus en Cáncer?

Sí, porque activa recuerdos emocionales y vínculos familiares o pasados.

¿Qué signos tendrán más impacto en el amor?

Principalmente Cáncer, Escorpio, Piscis y Capricornio.