Venus en Cáncer + Luna Nueva: los signos que recibirán sorpresas amorosas inesperadas

La Luna Nueva abre la puerta a sorpresas emocionales que no veíamos venir. Foto: ideogram.
Venus en Cáncer + Luna Nueva: Los signos que más lo sentirán
Cáncer: el corazón late fuerte. Se abren nuevas historias o se renuevan viejas.
Escorpio: la intensidad emocional se convierte en ternura inesperada.
Piscis: una sorpresa amorosa puede devolverte la fe en los vínculos.
Capricornio: lo que parecía rígido se ablanda: te animás a sentir más.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa Venus en Cáncer?
Un tiempo donde el amor se vive con más ternura, cercanía y necesidad de cuidado.
¿Es común sentir nostalgia con Venus en Cáncer?
Sí, porque activa recuerdos emocionales y vínculos familiares o pasados.
¿Qué signos tendrán más impacto en el amor?
Principalmente Cáncer, Escorpio, Piscis y Capricornio.