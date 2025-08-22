"Yo pienso en mis hijos": la dura respuesta de Evangelina Anderson sobre su separación de Martín Demichelis

También aclaró que, aunque están separados, el proceso legal aún no comenzó. "Estamos separados, pero estamos en proceso de divorcio. Todavía ni empezamos, recién llegamos a Argentina", explicó.

La separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis se confirmó hace pocos días, aunque según la modelo, la decisión se tomó hace tiempo. Tras 18 años de relación y tres hijos en común, Anderson aseguró que su familia no es un espectáculo: “Mi vida no es un show y mi familia no es un circo”.

Por su parte, Tania, la supuesta amante del exfutbolista, reveló días atrás que conoció a Demichelis en 2023 durante un vuelo chárter con el plantel de River y que su relación duró 9 meses.

La confesión de Tania, la supuesta amante de Martín Demichelis

Este lunes, en el programa A la tarde (América TV), Tania González Ledesma rompió el silencio. La azafata señalada como la supuesta amante de Martín Demichelis habló por primera vez sobre su vínculo con el exmarido de Evangelina Anderson, en una entrevista con Karina Mazzocco.

"A Martín lo conocí en un vuelo", aseguró Tania, y detalló que el encuentro tuvo lugar en 2023. “Fueron tres vuelos, en el tercero fue un ‘hola’”, relató, y añadió que en uno de esos viajes él se le acercó para pedirle un mate. “Le pregunté a mi jefa y me dijo que sí. Tomamos mate y nos pusimos a hablar”, sumó.

Al referirse a su primera impresión, Tania no dudó: “Cuando lo conocí, me gustaba un 11. Es un hombre que llamaba la atención”. Más adelante, confesó: “Nos vimos en un hotel... y ya me gustaba 30”.

La azafata aseguró que el vínculo con Demichelis se mantuvo durante nueve meses. Durante ese tiempo, según contó, hablaban sobre fútbol y temas relacionados con el club. También confirmó que visitó el departamento en Puerto Madero y que incluso llegó a ingresar a la concentración de River mientras él era el DT.

Además, explicó que Demichelis le había comentado que su relación con Evangelina atravesaba una crisis, motivo por el cual ella no sintió culpa al involucrarse con el entrenador.