Venus a punto de entrar en Cáncer: ¿qué signos necesitan hablar claro antes del cambio?

Vulnerabilidad no es debilidad. Foto: Internet/Venus en Cáncer.

Vulnerabilidad no es debilidad

Si hay algo que esta energía enseña es que la vulnerabilidad no es debilidad, sino intimidad real. Puede que te tiemble la voz, puede que el otro no responda como esperás, pero al menos vos vas a dormir sabiendo que fuiste honesto con lo que sentías. Y eso, en tiempos de vínculos líquidos, es un acto revolucionario.

Los signos que más sentirán este movimiento

Cáncer: no hay escondite. Tu vulnerabilidad es tu fuerza y este tránsito te invita a mostrarla sin miedo.

Capricornio: tu control emocional se pone a prueba. ¿Podés abrirte sin sentir que perdés poder?

Libra: las relaciones te espejan. Hablá desde el corazón, no desde la necesidad de armonizar.

Aries: tu fuego se vuelve más tierno. La pasión está, pero ahora pide sostén emocional.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa Venus en Cáncer en el amor?

Que los vínculos se vuelven más emocionales, más íntimos, y los silencios pesan más.

¿Qué signos sentirán más Venus en Cáncer?

Principalmente Cáncer, Capricornio, Libra y Aries, aunque todos notaremos el cambio.