Homero Pettinato y Sofía Gonet tuvieron un íntimo reencuentro tras la separación: "Está durmiendo en casa"

Por último, expresó, como quien no quiere la cosa: "Está durmiendo en casa".

Embed

Sofía Gonet lanzó un fuerte descargo contra Homero Pettinato tras la ruptura y él respondió con ironía

A poco de haberse confirmado la ruptura entre Sofía Gonet y Homero Pettinato, la influencer conocida como La Reini utilizó sus redes sociales para lanzar un extenso y explosivo descargo contra su ex. A través de una serie de publicaciones cargadas de ironía, la modelo repasó una larga lista de episodios desagradables que vivió durante la relación, sorprendiendo a sus seguidores.

“Y aún así me quedé. Parte uno de 65”, lanzó Sofía en el inicio de su relato, dejando en claro que tenía mucho para decir. Lo que siguió fue una enumeración casi increíble de situaciones insólitas que, según ella, habrían sido determinantes en la separación.

Entre las anécdotas más llamativas, Gonet relató: “Se quedó dormido en nuestro primer viaje de pareja que organicé e invité yo. Se le metió una rata en la casa y como era tan vago para deshacerse de ella, decidió que convivamos con la rata”.

Y continuó con otra situación insólita: “En un momento estaba sin un peso y se quería comprar un proyector a toda costa, carísimo. Me insistió para que se lo compre, y yo la verdad que estaba intentando zafar y me hacía la bol... hasta que lo encontré agarrándome la tarjeta para comprárselo”. Además, reveló que encontró likes sospechosos en redes, chats ocultos con su ex y que él jamás organizaba una salida. “Me la pasaba haciéndole todos los regalos que me pedía, aunque él no me hacía ni uno”, disparó sin filtro.

También expuso momentos incómodos de la convivencia, como “darte cuenta de que estabas durmiendo con la puerta de la calle abierta”. Y agregó: “O estar durmiendo y que de repente empieces a sentir picazón y pinchazos por todo el cuerpo porque había ácaros y garrapatas. Comía en la cama y manchaba todo, se le volcaba toda la salsa teriyaki, le daba fiaca cambiar las sábanas después. En vez de agarrar una servilleta, se limpiaba en mi pelo las manos con aceite”.

En cuanto al aspecto económico, Sofía fue tajante: “Era habitual que te pida la tarjeta o plata prestada, y después no te la pueda devolver”, y cerró con una frase que repitió varias veces: “No vino a mi cumpleaños íntimo porque le dio paja. Y aún así me quedé”. A modo de reflexión, reconoció que tiene mucho más para contar: “Esto puede seguir y seguir. Parte uno de 65”, y concluyó con una autocrítica: “Con el ‘y aún así me quedé’ no juzgamos al otro, nos juzgamos a nosotras mismas”.

Embed

La respuesta de Homero Pettinato

Tras la viralización del contundente descargo de Sofía Gonet en TikTok, Homero Pettinato no tardó en reaccionar. Fiel a su estilo, respondió con sarcasmo y sin mostrar preocupación.

Durante una cena con amigos, el streamer se burló de las acusaciones con un video que subió a sus historias de Instagram. En las imágenes se lo ve limpiándose las manos en el pelo de una amiga, mientras dice: “Perdón, tenía salsa, tenía salsita teriyaki en la mano”.

Lejos de molestarse, su amiga le ofreció otro mechón de pelo para que siguiera, en una clara referencia a lo dicho por Gonet. Homero remató la escena pasándose el pelo por la boca. “¿Querés pedirte algo más? ¿Querés pedirte algo más de comer?”, le preguntó ella, a lo que él respondió con otra ironía: “¿Pagás vos? Porque sabés que no traje la billetera, no tengo nada”.

Y para sumar más leña al fuego, lanzó entre risas: “¿Querés venir a casa? Vivo con una rata”. La respuesta de su amiga no se hizo esperar: “Me muero, ¿cuánto tiene?”, mientras él cerraba con humor: “Vivo con una ratita de un año”.