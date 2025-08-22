Bombazo: Pampita y Priscila Crivocapich habrían coincidido con una figura del deporte argentino

Los detalles de la reconciliación de Pampita con Martín Pepa

Este martes 19 de agosto, en diálogo con LAM (América TV), Pampita se refirió a su reconciliación con Martín Pepa, tras un mes y medio de distanciamiento en la pareja.

"El amor hizo que volviéramos, nos extrañábamos mucho. Teníamos muchas ganas de intentarlo de otro lugar. Creo que crecimos un montón como pareja con esta distancia de un mes y medio. Estamos empezando de cero con mucha ilusión", comenzó diciendo la modelo, conmovida frente a las cámaras

Durante la entrevista, Pepe Ochoa le comentó: "Habló toda la televisión y decían que él te había dejado a vos porque sos tóxica".

Pampita respondió con firmeza desde el evento organizado por Margarita Barrientos: "Se dicen muchas cosas, la realidad de una pareja solo la conocen los protagonistas. Nos estaba costando imaginar un futuro juntos con los viajes, con las carreras, en países distintos, tener que criar a los chicos, pero la distancia nos hizo replantearnos y buscar alguna manera para lograr estar juntos y seguir adelante. Había algo profundo, algo serio y no queríamos perder la oportunidad de intentarlo".

Más adelante, la modelo contó cómo se dio el momento en que volvieron a conectarse. "No hablamos durante un mes y un día hablamos por otro tema y la conversación decantó en nosotros. No sabíamos qué le pasaba al otro porque no habíamos estado comunicándonos y el sentimiento era parecido. Nos extrañábamos, nos parecía que no había terminado todo ahí. Incluso, nos valoramos desde otro lugar, nos dimos cuenta de muchas cosas", detalló Pampita, subrayando que su reencuentro estuvo marcado por la sinceridad y la intensidad emocional.