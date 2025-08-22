A24.com

Bombazo: Pampita y Priscila Crivocapich habrían coincidido con una figura del deporte argentino

Trascendió que una figura del ámbito deportivo habría mantenido encuentros tanto con Pampita como con Priscila Crivocapich, ex y actual pareja de Roberto García Moritán.

22 ago 2025, 17:07
Comenzó a circular con fuerza el rumor de que Pampita habría tenido un encuentro con Cochito López, expiloto automovilístico, durante el impasse que atravesó con Martín Pepa hace un mes. La versión tomó más relevancia cuando salió a la luz que Priscila Crivocapich, pareja de Roberto García Moritán y ex de la modelo, también habría mantenido un romance con el actual comentarista de F1.

“Cochito López, a fin de año pasado, también estuvo saliendo con Priscila, la actual pareja de Roberto García Montán”, reveló Pochi de Gossipeame en Puro Show (El Trece).

El dato surgió luego de que Matías Vázquez, conductor del ciclo, revelara que el 9 de agosto la modelo había visitado a Juan Manuel López en una casa de un barrio cerrado. El chisme se filtró porque, al ingresar, la modelo habría tenido dificultades para presentar el seguro del auto en la garita de seguridad.

De parte de Carolina Ardohain negó el encuentro de manera contundente.

Los detalles de la reconciliación de Pampita con Martín Pepa

Este martes 19 de agosto, en diálogo con LAM (América TV), Pampita se refirió a su reconciliación con Martín Pepa, tras un mes y medio de distanciamiento en la pareja.

"El amor hizo que volviéramos, nos extrañábamos mucho. Teníamos muchas ganas de intentarlo de otro lugar. Creo que crecimos un montón como pareja con esta distancia de un mes y medio. Estamos empezando de cero con mucha ilusión", comenzó diciendo la modelo, conmovida frente a las cámaras

Durante la entrevista, Pepe Ochoa le comentó: "Habló toda la televisión y decían que él te había dejado a vos porque sos tóxica".

Pampita respondió con firmeza desde el evento organizado por Margarita Barrientos: "Se dicen muchas cosas, la realidad de una pareja solo la conocen los protagonistas. Nos estaba costando imaginar un futuro juntos con los viajes, con las carreras, en países distintos, tener que criar a los chicos, pero la distancia nos hizo replantearnos y buscar alguna manera para lograr estar juntos y seguir adelante. Había algo profundo, algo serio y no queríamos perder la oportunidad de intentarlo".

Más adelante, la modelo contó cómo se dio el momento en que volvieron a conectarse. "No hablamos durante un mes y un día hablamos por otro tema y la conversación decantó en nosotros. No sabíamos qué le pasaba al otro porque no habíamos estado comunicándonos y el sentimiento era parecido. Nos extrañábamos, nos parecía que no había terminado todo ahí. Incluso, nos valoramos desde otro lugar, nos dimos cuenta de muchas cosas", detalló Pampita, subrayando que su reencuentro estuvo marcado por la sinceridad y la intensidad emocional.

